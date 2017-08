WWF LANZA UN SOS PARA SALVAR AL LEOPARDO DE LAS NIEVES

Google Plus

La organización conservacionista WWF instó este miércoles a los líderes de los 11 países asiáticos del área de distribución del leopardo de las nieves, entre ellos China, India y Rusia, a reforzar sus compromisos adquiridos para asegurar 20 hábitats críticos de esta especie en 2020.

WWF hizo esta petición con motivo de la Cumbre Internacional del Leopardo de las Nieves, que comenzó este miércoles y se prolongará hasta este viernes en Bishkek (Kirguistán), y señaló que, de lo contrario, se producirán “daños irreversibles” tanto para la especie y su hábitat como para las personas que dependen de él.

El leopardo de las nieves vive en las cabeceras de los ríos de 11 países (Afganistán, Bután, China, India, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán), de los que depende la subsistencia de cientos de millones de personas como fuente de agua dulce.

Esos países se reunieron por primera vez en 2013, cuando se comprometieron a alcanzar un ambicioso objetivo de asegurar 20 hábitats del leopardo de las nieves para el año 2020. Sin embargo, WWF indicó que actualmente sólo quedan unos 4.000 leopardo de las nieves, cuyo hábitat alberga las cabeceras de los 20 ríos más importantes de Asia.

Además, la ONG pidió a los países participantes en la cumbre que intensifiquen los esfuerzos para hacer frente a los niveles de caza furtiva. No obstante, un informe reciente de Traffic recalca que hasta 450 leopardos de las nieves son cazados cada año, lo que forma parte de un comercio ilegal que diezma elefantes, rinocerontes y tigres en Asia y África.

“La cumbre ofrece una oportunidad única para abordar dos de las mayores amenazas emergentes para el leopardo de las nieves y su hábitat vital: el cambio climático y el desarrollo insostenible de las infraestructuras, que trascienden mucho más allá de las fronteras políticas de los países y necesitan un enfoque global para tener éxito”, apuntó WWF.

No obstante, investigaciones recientes sugieren que el cambio climático podría acabar con más de dos tercios del hábitat de leopardo de las nieves en los próximos 50 años, con lo que se une a proyectos de infraestructura que podrían fragmentar muchos de los paisajes de este felino.

"Los países de distribución del leopardo de las nieves podrían escribir una de las mejores historias de éxito de la conservación moderna. Han hecho progresos prometedores para comenzar a proteger los 20 hábitats para 2020, pero ahora llegamos a un punto de control crítico. Los esfuerzos deben ser aumentados o la meta no se logrará y tanto los leopardos de las nieves como las comunidades locales sufrirán las consecuencias", apuntó Marco Lambertini, director general de WWF Internacional.

