UNIDOS PODEMOS LAMENTA QUE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD SE ENCUENTREN CON UN “TECHO DE CEMENTO” EN EL ÁMBITO LABORAL

La senadora de Unidos Podemos y secretaria segunda de la Comisión de Igualdad del Senado, Pilar Lima, señala que las mujeres con discapacidad, que sufren una doble discriminación por ser mujeres y por tener discapacidad, se encuentran con un “techo de cemento” en el ámbito laboral, más difícil de romper que el denominado “techo de cristal”.



Pilar Lima hizo estas declaraciones a Servimedia tras el Desayuno Por Talento ‘Las distintas dimensiones en la brecha de género para las mujeres con discapacidad’ organizado por Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la inclusión laboral y la formación de personas con discapacidad, que desarrolla proyectos por la inclusión con financiación del Fondo Social Europeo.

Lima estuvo acompañada por la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado y ex secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero; la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, y la secretaria ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE y portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, Mariluz Martínez Seijo. También participaron en el encuentro la directora general y secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y la secretaria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí.

En su intervención, Lima se refirió también a las movilizaciones que tuvieron lugar el pasado 8 de marzo en diferentes puntos de España. Según la senadora de Unidos Podemos, esa movilización mostró “el hartazgo social que existe en cuanto a esa brecha de género y en especial para las mujeres con discapacidad, que sufren esa doble desigualdad, esa doble discriminación”. “Las mujeres estamos marcando la agenda política del futuro de este país, estamos empezando a asumir ese protagonismo que nos corresponde, y muchas veces los partidos políticos no sabemos dar respuesta a todas esas demandas que escuchamos en la calle”, añadió.

La senadora de Unidos Podemos lamentó que “la presencia de las mujeres en las instituciones públicas sea mucho menor, como por ejemplo se puede ver en el Senado”. Lima añadió que en las instituciones “también existe una brecha salarial, porque, por ejemplo, las diferentes comisiones están copadas por hombres y eso infiere directamente en el salario”. “Si en las instituciones existe, qué no va a pasar en el resto de ámbitos de la sociedad”, puntualizó.

Por otro lado, Lima apostó por la “socialización del sistema de cuidados”, que “va a permitir poder llegar a esa igualdad real a nivel laboral”. “Una vez se conquiste eso, el resto de medidas pueden ser más sencillas de implementar. Si ponemos el foco en el sistema de cuidados, podremos conseguir que las mujeres puedan acceder en igualdad de condiciones a todos los ámbitos de la sociedad”, concluyó.

El Desayuno Por Talento ‘Las distintas dimensiones en la brecha de género para las mujeres con discapacidad’ de Inserta Empleo se enmarca en los programas operativos de Empleo Juvenil (POEJ) y de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises), que está desarrollando Fundación ONCE con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.



