Kelly Fidoe-White: la joven británica que huele a "pescado y cebolla"

Kelly Fidoe-White es una mujer británica de 36 años que sufre una extraña enfermedad que provoca que huela a pescado siempre, lo que le ha causado serios problemas a lo largo de su vida.

Kelly sufre trimetilaminuria, un trastorno más cononocido como síndrome de olor a pescado. Se trata de un desorden metabólico que causa un defecto en la producción de una enzima concreta. Eso hace que su cuerpo no puede descomponer ciertos elementos de algunos alimentos que tienen una sustancia llamada colina. Ella describe su propio olor como “pescado y cebolla”.





Durante un tiempo, Kelly incluso ha estado dándose cuatro duchas diarias, cambiando su uniforme varias veces y usando botes enteros de desodorante en un día para tratar de enmascarar su olor, pero nada ha funcionado. "Por lo que sé, esta enfermedad afecta a entre 300 y 600 alrededor del mundo, no es muy conocida", explica la afectada.

"No hay ninguna pastilla que me pueda tomar para mejorar, y personalmente tomo un cóctel de medicamentos", cuenta la joven, quien además explica que tiene falta de olfato, por lo que no sabe realmente cómo afecta su enfermedad.

Su olor corporal le provoca múltiples conflictos diarios. Kelly trabaja en un hospital, pero no lo puede hacer durante el día. Su turno es de noche porque, tanto los pacientes como sus compañeros, no soportan su aroma.

La joven cuenta que hace 16 años encontró el amor a través de internet. Se casó con Michael, de 45 años. Su marido confiesa que el olor de Kelly algunas veces le ha afectado de manera negativa pero nunca le ha dicho nada.