El Kayak: La aventura para todos

CONTENIDO PATROCINADO

Cada deporte nace de la historia de la humanidad. En el caso del Kayak, de origen esquimal que en idioma inuit significa “bote de hombre”, no escapa de ello.

Nacido como medio de transporte para la caza y pesca, su evolución lo llevó a las altas esferas del olimpo deportivo. De hecho, España ha procreado atletas del kayak en femenino y masculino que han abierto puertas e ímpetu en la familia española, como nuestra medallista de oro la vasca Maialen Chourraut o Saúl Craviotto y Cristian Toro.

Pasó entonces de ser un bote de hombre para la subsistencia, a ser una muestra del crecimiento personal y de nuestras sociedades que se llevan a prueba en cada competición, utilizando éstos kayakistas, sus naves diseñadas por especialistas para la alta competencia.





La necesidad del kayak para todos

Ninguna limitante existe en el ímpetu deportivo; más que un boom, la práctica del kayak es una nueva oportunidad de desarrollo personal, de mejorar el trabajo en equipo, de mejoramiento físico y coordinación. Los especialistas en desarrollo de las surcadoras del agua saben que la evolución de la misma se debe ajustar al semi – profesionalismo, el esparcimiento familiar y capacidades económicas distintas. No se pueden colocar trabas al desarrollo de un deporte que demuestra potencial para enaltecer.

Kayak hinchables: Practicidad para el desarrollo

Los kayaks hinchables (inflables, para países latinoamericanos), se apuntalan como la alternativa para iniciar, comprender, desarrollar e internalizar el respeto por este noble deporte. De materiales resistentes, con complementos apropiados a las exigencias federativas, estos hinchables son idóneos para su uso en aguas de corrientes no fuertes (playas, lagos, ríos de aguas tranquilas y en pantanos). Muchas personas, incluyendo familias y grupos de vecinos se han decidido por ésta práctica y la adquisición de éstos equipos; no por nada, el modelo kayak Explorer K2, lideró el top ventas del año 2016 en nuestra nación, entre otras cosas, por su valor y resistencia, factores de seguridad confirmados en opiniones escritas y de palabra por sus usuarios.





“Los kayaks hinchables apuntalan más a las ventajas para quienes no somos profesionales”, es la expresión que engloba el sentir de los usuarios. Algunas de esas ventajas son la facilidad de transporte, por no ameritar uso de autos espaciosos, sino en su propio embalaje; el tiempo que usa el hinchador es de apenas 10 minutos para dejar al kayak listo; la estabilidad, confort y sensación de seguridad en su uso; el impulso y motivación psicomotriz que ejerce en sus usuarios; e indudablemente, su precio, menor al de los kayaks profesionales pero no por ello, inferior en calidad, utilidad y logros.

De sus opciones, nuevas y rentables

Debido a la gran variedad de kayaks hinchables que el mercado ofrece, se reescribe la aventura entre amigos, familias y también en solitario, tanto para el paseo como –por ejemplo- la pesca recreativa. Es fácil conseguir el kayak que se amolde a las necesidades de cada persona, como la movilidad en el kayak y así afianzar su compenetración evolutiva con éste deporte.