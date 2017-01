EL KÁRATE AYUDA A COMBATIR EL ENVEJECIMIENTO, SEGÚN UN ESTUDIO

Los mayores de 40 años cinturón negro de kárate presentan mejores registros en capacidades cognitivas, como la precisión, la atención y la anticipación, que otras personas de su misma edad que no practican este arte marcial.

Así se desprende de un estudio de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que analiza los efectos de un entrenamiento constante en algunas habilidades cognitivas relacionadas con el envejecimiento.

Según sus resultados, “los efectos adversos de la edad en la atención, la coordinación y otras capacidades se ralentizan en personas que han practicado asiduamente kárate desde una edad temprana”.

En la investigación participaron 275 personas: 55 cinturones inferiores al negro, 110 cinturones negro o superiores y 110 no karatecas.

Seleccionados entre diversos gimnasios ubicados en la Comunidad de Madrid, sus edades oscilaban entre los 13 y los 73 años.

MÁS VELOCES

El trabajo midió la velocidad de anticipación (capacidad asociada con el envejecimiento que decrece a medida que avanza la edad) de todos los participantes.

Para ello se utilizó el test KCC, que se basa en un punto luminoso para representar a un objeto en movimiento. La persona tiene que detenerlo en el momento en el que, a su juicio, debería cruzarse con una referencia fija, también luminosa, establecida en el recorrido. Este itinerario se realiza a diferentes velocidades.

Los resultados, publicados en la 'Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte', muestran diferencias importantes en la velocidad de anticipación de personas que no practican kárate y los cinturones negro.

Así, la velocidad media de estos karatecas fue de 27,71 metros por segundo, mientras que la de los no deportistas fue de 37,01.

En el caso de los karatecas no hubo diferencias entre mayores y menores de 40 años, algo que sí se observó en personas que no practicaban este arte marcial: los menores de 40 fueron más precisos que los demás.

El trabajo también muestra que no existen diferencias ni entre hombres y mujeres, ni entre diestros y zurdos.

Las conclusiones de este estudio indican que “la práctica continuada y adaptada de kárate puede contribuir a la reducción del inexorable proceso de envejecimiento”, apuntan sus autores.

