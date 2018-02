JxCat y ERC pactan un acuerdo de investidura con Jordi Sánchez como 'president'

Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, es el elegido por Junts per Catalunya (JxCat) y ERC para desbloquear la situación catalana, que continúa enquistada por la imposibilidad de los partidos independentistas de investir a Carles Puigdemont, quien continúa en Bruselas, sin saltarse el Estatut y la opinión de los letrados.

A falta de contar con el visto bueno de la CUP, "restituir al Govern legítim", uno de los lemas con el que los partidos independentistas se presentaron a las elecciones, no será posible. Ni Forcadell ni Puigdemont repetirán en sus respectivos cargos. Si el cargo de president del Parlament para esta legislatura fue para Roger Torrent, la presidencia de la Generalitat recaerá en Jordi Sànchez, no sin tener que enfrentarse a enormes obstáculos y dificultades, ya que está siendo investigado por un supuesto delito de rebelión y sedición, a raíz de los acontecimientos que precedieron al 1-O.

En primer lugar, Sànchez tendrá que pedir permiso a Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el procés, para asistir a la investidura. Sin embargo, el magistrado considera que el riesgo de que la excarcelación del líder soberanista provoque desórdenes públicos continúa, por lo que podría optar por denegarle el permiso, según recoge este martes La Razón.

Los motivos esgrimidos por el juez Llarena son que la investidura de Sànchez provocaría grandes concentraciones en los alrededores del Palau de la Generalitat para apoyar tanto al candidato como a los exconsellers que huyeron a Bruselas (a los que ahora habría que añadir a Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, huida a Suiza). El magistrado, además, argumenta que el exlíder de la ANC no ha renunciado a su actividad pública sino que forma parte de una candidatura "que proclama el objetivo de restablecer la dinámica política" que condujo a las conductas que ahora están siendo investigadas (presuntos delitos de rebelión y sedición).

La incertidumbre política continuaría, ya que el candidato, que se encontraría en prisión, podría ser inhabilitado temporalmente a finales del mes de abril, si se confirma el auto de procesamiento que Llarena prevé dictar a finales del próximo mes. La opinión coincide con la de Rafael Catalá, ministro de Justicia, según dijo durante una entrevista en Espejo Público.

"Es inimaginable pensar en un presidente de un gobierno autonómico que está huido de la justicia y fuera de España y también es difícil pensar en un presidente de una comunidad que esté en prisión y no puede ejercer sus funciones. Pero, dicho esto, es a los diputados del Parlamento de Cataluña a los que corresponde tomar esa decisión y ellos sabrán si es la más adecuada para atender los intereses de los catalanes", ha afirmado esta mañana Catalá.



Plan B

Descartada la vía unilateral y de confrontación directa con el Estado, si el magistrado deniega el permiso a Sànchez será Jordi Turull, exconseller de Presidència, el elegido por los neoconvergentes, que esperan dar a Puigdemont una especie de "cargo simbólico" al frente de un "Consell de la República" en Waterloo, sin poder ejecutivo pero con un president de la Generalitat –sea Sànchez, sea Turull– de su confianza.

JxCat y ERC se repartirán el 50% de las carteras del nuevo Govern, pese a que todavía no hay acuerdo sobre la mayoría de los nombres. Habría casi una renovación total en los cargos en comparación con el Govern anterior, por lo que no será posible "restituir al Govern legítim". El mencionado Turull y Josep Rull, exconseller de Territori, son los únicos que se han mostrado abiertamente partidarios de repetir.

Se espera la salida segura de aquellos que acompañan a Puigdemont en Bruselas: Clara Ponsatí en Enseñanza, Toni Comín en Salud, Lluís Puig en Cultura y Meritxell Serret en Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a los que hay que añadir a Joaquim Forn, ex de Interior, Carles Mundó, ex de Justicia (quien abandonó recientemente la política), así como a Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat, por la dificultad de que pueda ocupar su cargo con el nuevo Ejecutivo.



Hoy o mañana

El acuerdo no está completamente cerrado aunque se espera que entre hoy y mañana se concreten los últimos detalles de unas negociaciones muy complicadas. La idea es que el acuerdo se presente antes del jueves, pero no es descartable que no llegue hasta la semana que viene.