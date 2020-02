Junts subraya que el "mediador" es una "obligación" y no un capricho "personal" de Torra

Segú recoge Europa Press, la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, ha recalcado este martes que la inclusión de un mediador en la mesa de diálogo que van a crear el Ejecutivo central y el catalán no es un capricho "personal" del president, Quim Torra, sino una "obligación" y un "deber", porque así lo reclamó el Parlament de Cataluña.



Así, ha hecho hincapié en que el nuevo foro de diálogo que se ha acordado poner en marcha debe retomar las cosas donde se dejaron entonces, cuando el Ejecutivo, ha insistido, ya había aceptado el mediador en el que ahora insiste Torra.



"Si uno no tiene nada que esconder, ni va a faltar a su palabra suponemos que no habrá ningún problema que en haya un tercero", ha agregado, mostrando su deseo de que la mesa pueda celebrar su primera reunión la semana que viene.