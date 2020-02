Junts avisa de que sin consulta sobre la independencia no hay solución en Cataluña

El día en que se constituye la mesa de diálogo sobre el "conflicto político" en Cataluña entre el Gobierno español y la Generalitat catalana, uno de los socios del Govern catalán, Junts per Catalunya, ha advertido al jefe del Ejecutivo español, de que sin una consulta para que los catalanes decidan qué relación quieren con España no hay solución en este territorio, según recoge Europa Press.

"De verdad, si usted es tan demócrata y tan progresista, por favor tenga presente que no hay solución al margen de las urnas", ha reclamado la diputada de Junts, Laura Borràs, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.



Sánchez le ha recordado que en las sucesivas elecciones autonómicas que Cataluña ha celebrado en los últimos diez años, las fuerzas independentistas no han logrado una mayoría social, a pesar de que por la ley electoral, sí han obtenido una mayoría parlamentaria. Por eso, ha instado al independentismo a asumir que "Cataluña es plural" y a reconocer a la otra parte de Cataluña que no quiere separarse de España.