'Al Jazeera' vs 'Finacial Times': dos formas antagónicas de informar sobre Cataluña

Desde que el Parlament aprobase la Ley del Referéndum el pasado 6 de septiembre la prensa internacional ha puesto los focos en Cataluña. Aquel día los digitales más leídos del planeta llevaron en sus portadas menciones al “desafío catalán” -así titularon muchos-, pero según avanzaba la última etapa del ‘procés’ han ido posicionándose en uno u otro lugar. La cadena de televisión qatarí Al Jazeera y el diario británico color salmón Finacial Times han sido dos de los medios de comunicación que más espacio le han dedicado al asunto; sin embargo, han brindado a su respectivo público dos puntos de vista antagónicos de lo que está pasando noreste de España.

“Noticias falsas (fake news), amenazas y referéndum hacen sombra a la Diada”, titulaba el freelance Creede Newton, que Al Jazeera contrató para que escribiese la crónica previa a la festividad catalana. El periodista norteamericano afirma que existe una mayoría en Cataluña a favor de la independencia, cuando en los últimos datos facilitados por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO) -también conocido como CIS catalán- el 49,4 % rechazaba la secesión y el 41,1 % la avalaba. Además, la suma de votos de JxSí o Together for Yes, como les citan en el artículo, y las CUP corresponde al 47,7 % del total del voto ejercido en las últimas elecciones autonómicas, aunque lograsen la mayoría absoluta con 72 escaños en el Parlament.

Newton también entrevista en su crónica a Joan María Piqué, secretario de prensa internacional de Carles Puigdemont y cargo no oficial a sueldo del independentismo catalán.

Piqué asegura que “el apoyo a una Cataluña independiente ha sido rápido”. Pero la realidad es que el único aliento internacional que han conseguido los independentistas viene del hacktivista Julian Assange, la performer Yoko Ono y secesionistas escoceses y canadienses, además de los de Arnaldo Otegi y EH Bildu dentro de la frontera española. En este sentido, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, admitía esta semana que “una Cataluña independiente no tendría sitio dentro de la Unión Europea”.

El periodista norteamericano contratado por Al Jazeera también recalca el caducado “Espanya ens roba” y recoge las declaraciones arbitrarias de Arkaitz Zubiaga, un profesor desconocido de la UNED, en las que expresa que el documento de la CIA publicado por El Periódico “era solo una parte de la campaña española contra el referéndum catalán” y eso que el Gobierno de Estados Unidos confirmó la autenticidad de la información revelada por el diario que dirige Enric Hernández.

Financial Times apela a Ortega y Gasset

Financial Times (FT), propio a su estilo inglés, publicó un editorial que gira en torno al popular discurso sobre Cataluña de José Ortega y Gasset ante el Parlamento en 1932: "… un problema que no puede ser resuelto, sólo se puede conllevar... Los demás españoles debemos conllevarnos con los catalanes y los catalanes deben conllevarse con los demás españoles".

El editorial del FT se convirtió en viral en la noche del 17 de septiembre por dos ideas recogidas en el texto. La primera es la apelación de la “dosis de la sabiduría y el sentido común de Ortega” necesarios en la confrontación entre los separatistas catalanes y las autoridades centrales. Y la segunda, la referencia al artículo 2 de la Constitución española que se refiriere "la indisoluble unidad de la nación española" y a "la tierra común e indivisible de todos los españoles".

En su pieza de opinión, el diario color salmón también argumenta que las fuerzas proindependentistas ganaron las elecciones de 2015 por una estrecha mayoría de escaños y no alcanzaron una mayoría de votos emitidos: “Esto no es una base para acelerar el programa secesionista […] Ni la Ley del Referéndum estable un número de votos para ser válido”.

Financial Times recuerda que los referendos en Quebec (Canadá) y Escocia (Reino Unido) tuvieron el consentimiento del Gobierno central y lo desarrollaron de acuerdo a la ley, y recomienda volver a ambas partes al Estatuto de 2006 para retomar las negociaciones.

No obstante, los consejos del diario británico ya se vienen explicando en la prensa española durante el último año: el gusto del español por informarse de lo que ocurre en su país a través de lo que dice la prensa extranjera es una costumbre heredada del franquismo.