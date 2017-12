JUVENTUDES SOCIALISTAS EXIGE AL GOBIERNO POLÍTICAS ACTIVAS DE ACCESO A LA VIVIENDA PARA LOS JÓVENES

Google Plus

Juventudes Socialistas reclamó este viernes al Gobierno que implemente políticas activas de acceso a la vivienda para los jóvenes, puesto que se enfrentan a “tremendos obstáculos” como la temporalidad, la precariedad y la brecha generacional en el empleo.



El secretario general de Juventudes Socialistas de España (JSE), Omar Anguita, hizo hincapié en un comunicado en que es “frustrante” que tantos jóvenes, aun queriendo emanciparse, no puedan hacerlo, y culpa de ello al elevado paro juvenil y la “política de empleos precarios del Gobierno de Rajoy”.

En este sentido, criticó el “nulo compromiso” de Mariano Rajoy y su Gobierno para dar una solución a la gran cantidad de jóvenes que ven imposible la realización de un proyecto de vida autónomo, tal y como reflejó el informe de Consejo de la Juventud de España (CJE), que apuntó que el 80,6% de los jóvenes de entre 16 y 29 años en España siguen viviendo con sus padres.

Asimismo, la secretaria de Economía y Emancipación de JSE, Ester Martínez Palomo, se solidarizó con los cientos de miles de jóvenes que debido a esta situación precaria no pueden emanciparse o han tenido que regresar al hogar familiar de forma forzosa al no poder afrontar una hipoteca o el coste del alquiler.

Por todo ello, Juventudes Socialistas pidió a Rajoy que “implemente políticas activas de acceso a la vivienda para los jóvenes”, como ayudas al alquiler o viviendas de acceso preferente



