JUVENTUDES SOCIALISTAS ADVIERTE SOBRE LOS RIESGOS DE ALGUNOS JUEGOS SEXUALES

Juventudes Socialistas de España (JSE) ha lanzado la campaña ‘Si juegas limpio, conectamos seguro’, con el objetivo de sensibilizar sobre los riesgos de ciertos juegos sexuales, como el juego del muelle.

JSE ha lanzado esta campaña después de que los medios de comunicación se hayan hecho eco de este juego, que consiste en que un grupo de chicos se sientan desnudos formando un círculo y mantienen relaciones sexuales con otras tantas chicas en intervalos de 30 segundos y van rotando hasta que uno de ellos eyacula y pierde.

El secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Nino Torre, afirmó que “es imprescindible hacer una intensa labor de información y sensibilización de las y los jóvenes sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados”, haciendo hincapié en “la responsabilidad sobre la propia sexualidad, así como no normalizar determinadas prácticas y juegos sexuales que puedan suponer riesgo físico y psicológico”.

“Llevamos tiempo reclamando una correcta educación sexual y campañas de sensibilización de calidad para combatir las prácticas sexuales de riesgo, especialmente entre la juventud”, destacó Torre, que insistió en que “la educación sexual es fundamental”.

En este sentido, añadió que “la juventud tiene que conocer todos los peligros que suponen estas prácticas, ya que se pueden sufrir embarazos no deseados, daños en los órganos genitales, así como el contagio de infecciones de transmisión sexual como gonorrea, VIH, sífilis y el virus del papiloma, entre otros”.

Por ello, desde la organización juvenil socialista pidieron “facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos y de prevención” y señalaron la necesidad de “hablar sin tapujos a las y los jóvenes sobre la sexualidad y los riesgos de determinadas prácticas y juegos sexuales, más cuando se convierten en modas y se practican sin conocimiento, control, ni prevención”.

