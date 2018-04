EL AÑO JUBILAR LEBANIEGO PROTAGONIZA EL CUPÓN DE LA ONCE EN EL SORTEO DEL 22 DE ABRIL

Google Plus

El cupón de la ONCE del domingo 22 de abril tiene como protagonista al Año Jubilar Lebaniego. Un total de cinco millones y medio de cupones divulgarán por toda España esta celebración de Liébana, Cantabria. El municipio celebra el Año Jubilar Lebaniego cada año que el 16 de abril, Festividad de Santo Toribio, cae en domingo. Es decir, en 2019.



El cupón fue presentado por Raquel Pérez, delegada territorial de la ONCE, y Francisco Martín, consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, acompañados por Gustavo Seco Cagigas, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Cantabria.

Liébana celebra el período jubilar desde 1512, por conservar el trozo más grande de la Cruz de Cristo, el Lignum Crucis, un privilegio que comparte desde la Edad Media con Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. Son más de 500 años de peregrinación a Santo Toribio de Liébana, por tierras de Cantabria, con el Camino Lebaniego.

La Celebración del Año Santo Lebaniego se inicia en el siglo XVI, tras la bula del Papa Julio II del 23 de Septiembre de 1512 que otorgaba el privilegio de la celebración del Año Jubilar Lebaniego, lo que hace del Monasterio de Santo Toribio un importante centro de peregrinación. El motivo de la Bula Papal es la presencia, en el monasterio, del Lignum Crucis, la reliquia que Toribio de Astorga había traído de Tierra Santa. El Año Jubilar Lebaniego se celebra cada año que el 16 de abril, Festividad de Santo Toribio, cae en domingo.

El Monasterio de Santo Toribio cuenta con una Iglesia que se construyó en 1256, en la que se pueden contemplar la puerta del perdón (Románico), que se abre tras los golpes de un martillo cada Año Jubilar; la estatua yacente de Santo Toribio de Astorga en madera (Gótico) y la capilla, barroca, del siglo XVIII, que alberga al Lignum Crucis.



