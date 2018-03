Google Plus

El rey Juan Carlos volverá a pasar por el quirófano para sustituirle la prótesis que le fue implantada en su rodilla derecha el 3 de junio de 2011, "con la finalidad de permitirle una mayor movilidad y estabilidad", aunque aún no hay fecha fijada para la intervención, según informó este miércoles Zarzuela.



Se le implantará una nueva prótesis "de última generación" que le aportará una mayor movilidad que la que lleva actualmente, que ya tiene siete años. "Por el cáracter no urgente de la intervención no está aún fijada ni la fecha ni el lugar" en el que el Rey emérito será intervenido, explicó Casa Real.

Ésta será la operación número a la que se somete don Juan Carlos, quien cumplió 80 años el pasado 5 de enero. La última vez que fue intervenido fue en noviembre de 2013 para cambiarle también la prótesis de cadera que se la había implantado en abril de 2012 tras haberse roto la cadera cuando estaba cazando en Botsuana.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso