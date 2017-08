DOS JÓVENES DARÁN LA VUELTA AL MUNDO EN BICI POR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS

Matthieu y Quentin Witvoet, dos primos franceses de 23 años, darán la vuelta al mundo en bicicleta identificando proyectos que ayuden a minimizar el impacto ambiental de los residuos plásticos abandonados y, sobre todo, permitan volver a transformarlos en recursos, gracias a la iniciativa 'Cycle to Recycle'.

PlasticsEurope ha apadrinado este proyecto, que se centra en la búsqueda de soluciones y que está en sintonía con su visión de que los residuos plásticos son recursos valiosos que han de ser aprovechados al máximo y en todos los rincones del mundo.

El objetivo de 'Cycle to Recycle', que recorrerá más de 20.000 kilómetros a lo largo de cuatro continentes, es identificar y dar a conocer buenas prácticas en la gestión de residuos plásticos, especialmente en lo referente a la recogida, selección y reciclaje. Para ello, durante su aventura los dos jóvenes se reunirán con los responsables de diferentes proyectos de sostenibilidad en sus propias ciudades de origen, para entender su contexto humano, cultural y medioambiental.

Las conclusiones obtenidas serán difundidas a través de videos y posts en canales de redes sociales de 'Cycle to Recycle'. Según explicó Matthieu Witvoet, “durante nuestro viaje en bici por Corea del Sur en 2015 tuvimos que cargar con todos nuestros residuos porque no encontrábamos dónde tirarlos. En el camino nos encontramos con Leong Kim, un agricultor que llevaba cinco papeleras distintas para recoger los diferentes tipos de residuos. El contraste entre el medio rural y su visión de los residuos como recursos nos llevó a cuestionarnos nuestra relación con el consumo. Hoy en día, ¿qué podemos hacer para evitar que se generen residuos o conseguir transformarlos en un recurso?”.

Para su vuelta al mundo han elegido la bicicleta como medio de transporte por su sostenibilidad y respeto por el medio ambiente. En ella llevarán una banderola en la que difundirán el mensaje “Cero Plásticos en Vertedero”, uno de los objetivos estratégicos que PlasticsEurope lleva promoviendo desde hace años.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso