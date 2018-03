EL 43% DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES ESTÁ DISPUESTO A EMIGRAR PARA TRABAJAR

El 43% de los jóvenes españoles está dispuesto a emigrar al extranjero para encontrar trabajo, lo que coloca a España como el tercer estado europeo con más desempleados entre 20 y 34 años que se plantean irse fuera para trabajar por detrás de Portugal y Suecia.



Así se desprende de los datos publicados este martes por la Oficina Estadística Europea (Eurostat) recogidos por Servimedia, que apuntan a que la falta de oportunidades en España está ocasionando que los jóvenes sean cada vez más receptivos a la posibilidad de encontrar un empleo en el extranjero.

Se da la circunstancia de que son precisamente los países más avanzados y con menos tasa de desempleo donde sus jóvenes son más reacios a abandonar sus orígenes. En Países Bajos, el 69% de los chavales no está dispuesto a emigrar para trabajar, porcentaje que en Malta alcanza el 73%.

El caso de España es similar al de Portugal, país donde sólo el 29% de los jóvenes desempleados se niega a emigrar por un empleo en el extranjero, ya que en ambos estados la tasa de paro juvenil es considerable -en España es de un 36%- y las oportunidades no abundan tanto como en otros países europeos.

Suecia y Bélgica, por otro lado, son países donde los jóvenes también se muestran abiertos a emigrar por una oportunidad laboral, aunque su caso es diferente porque está por encima el componente cultural sobre las necesidades de los jóvenes, pues la tasa de desempleo es del 6,6% en el caso belga y del 6,5% en Suecia, lejos del 16,4% que tiene España.

Países como Rumanía o Polonia, que tienen una tasa de paro por debajo del 5%, cuentan con una gran mayoría de jóvenes sin empleo que rehúsan salir al extranjero para abrir sus posibilidades laborales.

LOS MÁS PREPARADOS EMIGRAN MÁS

Según los datos de Eurostat, la mitad de los jóvenes europeos sin trabajo están preparados y dispuestos para mudarse por un empleo, aunque un amplio número (21%) sólo lo haría dentro de su propio país.

En España el 15% se movería a otro país europeo y el 28% a un estado no comunitario, mientras que el 21% sólo emigraría a otra comunidad autónoma, pero no fuera del Estado. Según la oficina estadística europea, suelen ser los más preparados académicamente los que muestran más predisposición a emigrar, mientras que los que tienen menos formación son más reacios.

No obstante, menos del 1% de los jóvenes entre 20 y 34 años que está rabajando actualmente tuvo que mudarse desde otro país comunitario para acceder a su empleo, mientras que el 90% no ha salido de su lugar de origen para encontrar trabajo.



