UN 64% DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES NO CONFÍA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS

- Según el Barómetro 2017 elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD). Un 64% de los jóvenes españoles de 15 a 29 años afirma no confiar en los partidos políticos, convirtiéndose en la institución en la que menos confía la juventud, según el Barómetro 2017 de ProyectoScopio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), realizado a través de un panel 'online' dirigido a 1.247 jóvenes en abril de este año.

El objetivo del Barómetro 2017, elaborado con el apoyo de Banco Santander y Telefónica, es ampliar la información disponible sobre la juventud española acerca de elementos menos conocidos que no se encuentran sistematizados en otros indicadores existentes nacionales o europeos.

Las instituciones religiosas son la segunda institución en la que menos confían los jóvenes (32,8%), seguidas del sistema financiero (28,9%). Por otro lado, entre el 16 y el 20% de los jóvenes afirma confiar en la Policía, las Fuerzas Armadas, las ONG y la Unión Europea, seguidos de los medios de comunicación alternativos a través de Internet, con un 15%.

Asimismo, solamente el 3,8% ve de utilidad pertenecer a un partido; un 73,3% de jóvenes manifiesta no pertenecer a ninguno y no tener intención de hacerlo.

Por otro lado, según el estudio 'Política e Internet. Una lectura desde los jóvenes (y desde la Red)', la falta de confianza en los partidos políticos se relaciona con los sentimientos negativos que éstos transmiten. Para un 53,9% de los jóvenes, la política les inspira indignación, seguida de desconfianza, con un 52,1%, o impotencia, con un 47,7%.

Para estos jóvenes, los problemas más importantes dentro de la esfera política son la corrupción política, la falta de interés por los problemas reales de la gente y la falta de credibilidad.

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Respecto a la participación de la juventud en la política, sólo un 47% de los jóvenes considera útil participar y se implica en el voto cuando hay elecciones. Alrededor de una cuarta parte dice implicarse en acciones de huelga y un 23% asiste a manifestaciones o concentraciones.

A pesar de esta falta confianza, el interés por temas políticos ha aumentado, ya que en 2008 no llegaba al 27% y en 2014 era del 41%.

Según apunta la FAD, estos resultados muestran claramente una crisis del modelo social imperante y la apuesta por el poder de la ciudadanía para transformar el estado actual de las cosas.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso