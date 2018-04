JOSÉ MOTA REGRESA ESTA NOCHE A LA 1

Google Plus

El humorista José Mota regresa esta noche, a las 22.05 horas, a La 1 de Televisión Española con nuevos personajes, imitaciones y 'sketches'.



Los personajes serán nuevos y también habrá cameos, explicó en la presentación de la nueva temporada José Mota, que mantiene sus señas de identidad: “Seguimos sin abandonar la denuncia social, el compromiso de contar todo aquello que a mí me parece que tenemos que contar gracias a la oportunidad y el lujo de este altavoz que nos da el escaparate del programa de TVE. Y lo hacemos de la mejor manera, con humor, un guante de seda para contar las cosas más agrias”, agregó.

Vuelve JacintusXL, el 'influencer' rural que se mueve por todo el universo virtual y para el que las redes no tienen secretos, pero Mota también mostrará la conmovedora historia de Tony Folledo, un cómico que se movió en España en los últimos 50 años, un resumen de la historia reciente del humor español en la piel de un humorista de a pie.

Se estrenan además las figuras del negociador español, el más eficiente del mundo, un personaje del que puede presumir la policía española; y la policía del 'spoiler', que tiene como misión defender la sorpresa y garantizar la emoción, evitando los revientafinales de películas y series de televisión.

Otras novedades son el hombre de la RAE, un superhéroe español al que no hay resbalón gramatical ni atropello al lenguaje que se le resista, y la pareja, dos personas de nuestros tiempos que visionan el programa de Mota semana tras semana e interactúan con lo que están viendo en televisión.



