JESÚS GENERELO DEJA LA FEDERACIÓN LGTB: “EL PP HA SIDO UNA TRAICIÓN”

El actual presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), Jesús Generelo, dejará su puesto al frente del colectivo tras el congreso que celebrará este fin de semana en Madrid. Tras de sí quedan hitos como el ‘World Pride’ o la ley de Igualdad LGTB, aunque confiesa que “el PP ha sido una traición”.



Después de tres años como presidente de esta entidad y principal interlocutor de las demandas del colectivo LGTB, Generelo da un paso atrás. Continuará su activismo en el equipo que negocia el desarrollo de la Ley de Igualdad LGTB y en el comité organizador del Orgullo, según precisó en declaraciones a Servimedia.

Se muestra “tranquilo”, ya que el futuro equipo de la Felgtb está prácticamente decidido y el testigo lo recogerá la canaria Uge Sangil, persona de confianza de su actual directiva y fundadora de la asociación tinerfeña LGTB Algarabía, entidad que presidió durante ocho años y que este fin de semana se presenta a un congreso sin competencia.

Generelo y el colectivo LGTB no lo han tenido fácil en estos tres últimos años de gestión. Aunque consiguieron impulsar la Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, apodada como Ley de Igualdad LGTB, señala que el PP trató de frenarla con una alternativa ‘descafeinada’.

“El PP ha sido una traición”, manifestó Generelo, la persona que incluyó a dirigentes populares tras la pancarta de la manifestación del ‘World Pride’ –el orgullo mundial que celebró Madrid en 2017- bajo el compromiso tácito de que apoyaran la ley pese a que, más tarde, intentaran modificarla presentando una enmienda a la totalidad con un texto alternativo.

Preguntado si los populares podrían volver a estar en la cabecera de la próxima manifestación del Orgullo LGTB, el activista aseguró que le “extrañaría”, al tiempo que les emplazó a hacer “muchos deberes para contar con la confianza del colectivo y de la federación” que, según dijo, han perdido.

El testigo lo recogerá Sangil y será ella quien, previsiblemente y al no haber más candidatos, tenga que lidiar con las negociaciones para aprobar la Ley de Igualdad LGTB. Sería así la tercera mujer al frente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, después de Beatriz Gimeno –que sustituyó al histórico Pedro Zerolo- y Boti García.

En el Congreso, que se celebrará en la sede de Fundación ONCE de la calle Sebastián Herrera de Madrid, se renovará el equipo coordinador y supondrá el cese de responsabilidades de la propia Boti García o de otros activistas como Santiago Redondo, Amanda Rodríguez, Rubén López y Charo Alises, que no renovarán su cargo.



