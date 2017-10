JAIME CANTIZANO CONDUCIRÁ LOS FINES DE SEMANA DE ONDA CERO

Google Plus

- A partir de enero. El periodista Jaime Cantizano tomará el relevo de Isabel Gemio al frente de las mañanas de los fines de semana en Onda Cero.

Cantizano y Atresmedia Radio han llegado a un acuerdo para la incorporación del periodista jerezano a la cadena a partir del próximo mes de enero.

Jaime Cantizano regresa de este modo a la radio, medio en el que se inició muy joven y donde ha desarrollado su labor en programas informativos y de entretenimiento, muchos de ellos vinculados a Onda Cero, donde trabajó entre los años 1998 y 2001.

Cantizano presentó hasta el verano pasado el programa despertador de Cadena Dial, donde acabó con casi 1,5 millones de oyentes diarios.

“Estoy muy feliz de regresar a la radio. Y que esa radio sea Onda Cero me llena de responsabilidad. Los oyentes de Onda Cero, como yo, son muy exigentes, y eso me invita a sacar lo mejor de mí mismo y de mi equipo. Siempre con un lenguaje cercano, fresco y acorde al momento que vivimos”, aseguró hoy Cantizano, que se declaró "un gran admirador" de su predecesora en las mañanas de fin de semana de Onda Cero, "una profesional que sin duda me ha dejado el listón muy alto”.

Isabel Gemio anunció el pasado mes de septiembre que había acordado dejar Onda Cero después de 14 años para "centrarse en nuevos proyectos compatibles con sus necesidades familiares".

