Itziar Castro confiesa la dura realidad que sufrió su madre por el físico

Aunque la temática del último programa de la octava temporada del Chester era sobre comida, Itziar Castro, invitada al programa tocó demasiados temas. Y es que la actriz que siempre que abre la boca nos sorprende por su carácter carismático habló sobre su paso por Operación Triunfo, de su familia y también de su gordura. La actriz ha conseguido con mucho esfuerzo y sacrifico tener un sitio en el mundo de la interpretación y es que, aunque recibió bastantes 'no' a la hora de trabajar porque estaba alejada de los cánones de belleza, ahora se enorgullece de los trabajos que ha realizado. Y no es para menos porque sin duda ha demostrado que el físico no es todo para ser una buena actriz.

Itziar Castro además de hablar de su peso y de su físico, también hizo unas declaraciones sobre su madre, principal referente de la actriz en su vida: "Mi madre trabajaba en un restaurante y no la dejaban salir al público por fea". Unos comentarios que sin duda demuestran la cruda realidad que vivió su progenitora por la malicia que ha habido en la sociedad. "La tenían en las cocinas porque tenía un angioma en la casa y al final acabó siendo la metre del restaurante por su carisma" añadía Itziar. Y es que parece que la vida de su madre ha sido el claro reflejo de lo que le he tocado vivir ella en el mundo de la interpretación.

Pocos confiaron en la profesionalidad de la actriz y muchos la rechazaron en los trabajos justificando que el físico que tiene no era lo que buscaban. Itziar hablaba de su madre porque Risto le confesaba que no había visto la película de Eduardo Casanova, Pieles. A lo que la entrevista le respondió que su madre tampoco la había visto porque: "Le renueve que la hiciesen sentirse diferente. Tienes que ser muy fuerte para que siendo diferente la gente no te haga daño".

Y es que lo cierto es que cada frase y comentario que hacía la actriz caía profundamente en la conciencia del presentador, que lejos de rebatirla, pocas fueron las veces en las que Risto le contestaba a sus argumentos. Otro de los grandes momentos de la entrevista fue cuando habló sobre su despido de Operación Triunfo: "La única cosa que me puede haber sentado mal es que en el despido no estaban ni Noemí Galera ni Tinet Rubira". Al parecer Noemí no estuvo cuando le avisaron de que estaba despedida pero si le envió un mensaje en el que: "Me decía que le sabía muy mal cómo habían ido las cosas y que me fuera bien. Yo le dije que muchas gracias y que me hubiera gustado que me lo hubiera dicho en persona. No hubo mensaje de vuelta pero ni estoy mal con nadie ni lo quiero estar".

Itziar ha demostrado tomarse las cosas con humor y aunque el despido de la academia fue un varapalo en su momento asegura que "No nos vamos a quejar porque me fui yo y se hundió el programa". De esta manera se quedaba en paz la actriz mandando un dardo a la producción del programa que fueron los responsables de que ella no siguiera en Operación Triunfo.