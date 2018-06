Iñigo de la Serna y Ana Pastor no se presentan a liderar el PP

El exministro de Fomento y exalcalde de Santander Íñigo de la Serna ha anunciado este miércoles que no se postulará como candidato a suceder a Mariano Rajoy en la Presidencia del PP y apoyará la candidatura de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

"Haré lo que esté en mi mano para apoyar su candidatura", ha dicho en una rueda de prensa en Santander, en una comparecencia convocada a última hora del martes para hablar de "actualidad política" y que ha generado una gran expectación entre la prensa ya que la convocatoria era solo tres horas antes de que se cerrase el plazo para presentar candidaturas.

De la Serna se ha descartado como candidato después de que, tras la Junta Directiva del PP en la que Rajoy anunció su marcha, dejase la puerta abierta a presentarse y lo ha hecho porque, según ha dicho, no se siente preparado para afrontar ese reto.

"Creo sinceramente que no estoy preparado para ese reto y esa convicción la tengo desde mi principal preocupación de tomar la mejor decisión para el PP y también para España porque, aunque ahora no toca, no tenemos que perder de vista que estamos tomando la decisión de elegir a quien queramos que sea nuestro próximo presidente del Gobierno", ha añadido.

El exministro de Fomento ha insistido en que todos los candidatos (Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, José Manuel García-Margallo, Pablo Casado, José Luis Bayo, José Ramón García-Hernández y Elio Cabanes) son personas "preparadas y capacitadas" para optar a la Presidencia del PP.

En este punto, ha señalado que "el reto de liderar el PP requiere sacrificio, capacidad, esfuerzo, generosidad, humildad y otras muchas cualidades" y, aunque ha destacado su reconocimiento a todos los candidatos por haber dado un "paso valiente", ha dicho que su aval es para Sáenz de Santamaría.

Y es que, para De la Serna, la exvicepresidenta está "plenamente capacitada y preparada" para encabezar el proyecto político del partido, algo que ha reivindicado en base a su conocimiento sobre la labor que Sáenz de Santamaría ha realizado tanto en la oposición, "batiéndose el cobre" como portavoz en el Congreso, como en las tareas de gobierno.





Ana Pastor también cae

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha rechazado este miércoles presentarse a las primarias por el liderazgo del PP y no ha querido anunciar su apoyo a ninguno de los candidatos, pero sí ha admitido que le disgustó que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, renunciase a suceder a Mariano Rajoy al frente de partido.

En declaraciones en el patio de la Cámara Baja, Pastor ha asegurado que ha recibido multitud de apoyos para que diese un paso al frente, si bien ha apuntado que no lo hará porque adquirió la responsabilidad de presidir las Cortes Generales.

Pese a la insistencia de los periodistas, no ha querido desvelar a quién dará su aval de los candidatos que se han presentado para hacerse con las riendas del PP, pero sí ha reconocido que le supuso un "disgusto gordo" conocer que Feijóo no optaría a presidir el PP.