Iceta avalaría la petición de ERC de crear "una mesa de negociación entre gobiernos"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este viernes que avalaría la posibilidad de crear "una mesa de negociación entre gobiernos" después de que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, haya insistido en que votarán 'no' a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si no asumen este compromiso, publica Europa Press.



"Me parece bien, pero también me parecería bien si fuera entre partidos. Yo quiero diálogo, y creo que muchos ciudadanos no entenderían que las dos partes que dicen querer dialogar no se pusieran de acuerdo en cómo hacerlo", ha advertido Iceta.

Respecto a la negociación de los Presupuestos de la Generalitat de 2020, ha explicado que ERC no ha llamado a los socialistas, y ha pedido no supeditar esta cuestión a la investidura.