El ISIS planeaba arrasar lugares como la Sagrada Familia o el Camp Nou como la sala Bataclan

Una célula del ISIS podría haber perpetrado un atentado en Barcelona similar a los de noviembre de 2015 en París (durante los cuales los terroristas atacaron, entre otros lugares, la sala Bataclan), si no fuera porque el líder del grupo fue detenido.

Es una de las conclusiones que Fernando Reinares y Carola García-Calvo, expertos del Real Instituto Elcano, recogen en el informe The inside story of the August 2017 attacks in Barcelona and Cambrils, publicado esta semana en CTC Sentinel, la revista del centreoantiterrorista de West Point.

El informe, que no relaciona los atentados de París con los de Barcelona y Cambrils del pasado verano, concluye que según los investigadores consultados, el marroquí Abdeljalil Ait el-Kaid, que vivía en Torrevieja y que había viajado a Siria, volvía a España en junio de 2015 con el objetivo de atentar en la capital catalana.

Solo lo impidió el hecho de que detuvieran al cabecilla en Varsovia, durante su viaje a Catalunya desde Siria, donde fue entrenado en el uso de armas y explosivos.

El encargo que tenía el terrorista era atentar en Barcelona en septiembre de 2015 y para ello hubiera seguido los métodos que lamentablemente se llevaron a cabo en París: disparos con fusibles kalashnikov y bombas en varios lugares llenos de gente, como salas de conciertos, zonas de restaurantes y acontecimientos deportivos.

Según los investigadores consultados por Reinares y García-Calvo, los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI, El-Kaid formaba parte del círculo de Abdelhamid Abbaoud, del ISIS en Bélgica, líder de los atentados en París.





Lugares emblemáticos

Uno de los detenidos que sobrevivió a la explosión de Alcanar, reconoció ante el juez que la Sagrada Familia estaba entre los objetivos del integrismo yihadista. Sin embargo, la declaración judicial en cuestión era vaga en este punto, refiriéndose a "monumentos e iglesias, como la Sagrada Familia".

No se sospechaba que el individuo fuera uno de los miembros más importantes de la célula y aparentemente no tenía conocimiento de objetivos específicos. No obstante, la Sagrada Familia fue una de las localizaciones (marcadas mediante búsquedas en Google Maps) que se encontró en uno de los móviles utilizados por los miembros del grupo, además del Camp Nou, estadio del FC Barcelona.





Descordinación entre Mossos y policías estatales

Sobre los atentados de agosto, el informe recoge toda la información conocida hasta ahora, en la cual se destaca el hecho de que los miembros de las redes terroristas eran jóvenes plenamente integrados en la vida de Ripoll.

Los integrantes de la célula improvisaron el plan de los atropellos masivos después de que los días previos les explotaran por accidente las bombonas de butano que utilizaban para preparar explosivos y generar una masacre de unas dimensiones muy superiores a la que finalmente se llevó a cabo.

Además de situar al imán de Ripoll Abdelbaki es-Satty como el líder indiscutible del grupo, los dos expertos aprovechan para señalar "deficiencias en la coordinación entre agencias de seguridad".

Además, las tensiones derivadas del conflicto independentista en un clima altamente polarizado en Cataluña complicaron la cooperación antiterrorista entre los Mossos y los policías estatales, dicen los expertos.

Aun así, admiten que igualmente "no habría sido fácil detectar los planes terroristas de la célula", ya que Abdelbaki es-Satty era "muy hábil ocultando su extremismo", como demuestra que los dos agentes del CNI que contactaron con él cuando estuvo en prisión, entre 2010 y 2014, "no encontraron ningún motivo de alarma". El informe no hace ninguna referencia a que el imán de Ripoll hubiera sido confidente del CNI.