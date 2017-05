SAN ISIDRO DEJA EN MADRID DOS 'SUELDAZOS' DE LA ONCE

Madrid ha festejado el día de San Isidro con dos 'Sueldazos' de la ONCE: uno de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado y el otro de 2.000 euros al mes durante 10 años, en el sorteo del domingo 14 de mayo.

El vendedor de la ONCE José Luis Pequenino Rosa es quien ha repartido el 'Sueldazo' de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado, desde sus puntos de venta, situados en la Puerta del Sol, junto a la estatua del Oso y el Madroño, y en la calle Duque de Alba.

Además del cupón agraciado con el 'Sueldazo', José Luis Pequenino, que comercializa los productos de juego de la ONCE desde el 4 de febrero de 2005, ha vendido otros nueve cupones más, premiados con 20.000 euros cada uno, lo que supone 180.000 euros más.

Este cupón también ha dejado premios en Andalucía, agraciada con 200.000 euros; la Comunidad Valenciana, con 140.000 euros; Galicia (20.000 euros), y otros 60.000 euros repartidos por entidades colaboradoras de la ONCE.

El segundo 'Sueldazo' lo ha repartido José María Juárez Martínez, con un cupón agraciado con 2.000 euros al mes durante 10 años que vendió en la Estación Sur de Autobuses o en su otro punto de venta, en la calle Alonso Carbonell. Juárez es vendedor de la ONCE desde el 19 de agosto de 2014.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, ofrece premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los productos de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de Juegos ONCE, 'www.juegosonce.es', y establecimientos colaboradores autorizados.

