INVESTIGADORES ESPAÑOLES DESARROLLAN UNA TÉCNICA PARA DETECTAR EMBARAZOS ECTÓPICOS EN REALIDAD VIRTUAL

Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada informó este miércoles del desarrollo de una nueva técnica no invasiva e indolora que permite detectar embarazos ectópicos, en los que el embrión se implanta fuera del útero, gracias a la realidad virtual.

Con esta técnica se reconstruye en 3D la cavidad de los órganos pélvicos de las pacientes a partir de una serie de grabaciones ecográficas bidimensionales.

En un 2% de los embarazos, el embrión se implanta fuera del útero, casi siempre en una de las trompas de Falopio, poniendo en peligro la vida de la embarazada. De hecho, el embarazo ectópico es responsable de hasta el 10% de fallecimientos relacionados con el embarazo.

Los resultados de esta nueva técnica, denominada ‘histerosalpingoscopia ecográfica virtual’, se han publicado en la revista ‘Journal of Gynecology and Obstetrics’, en la que sus autores afirman que su aplicación permitirá diagnosticar el embarazo ectópico con más facilidad, menos coste y más precisión en comparación con las técnicas actualmente disponibles.

Según el doctor Jan Tesarik, autor de la publicación, “con esta técnica no se necesitará ni la inserción de instrumentos en la cavidad uterina ni la exposición de la paciente a la radiación ionizante. Un rápido examen ecográfico transvaginal será suficiente”.

Las imágenes obtenidas permiten reconstruir, en la realidad virtual, la cavidad uterina y el canal de cada trompa y seguir avanzando a través de estos espacios virtuales hasta el lugar dónde el embarazo ectópico está asentado.

