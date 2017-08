INVESTIGADORES DEL 12 DE OCTUBRE ENCUENTRAN UNA VÍA PARA MEJORAR LOS RESULTADOS EN TRASPLANTE CARDIACO

Google Plus

Profesionales de los Servicios de Cardiología e Inmunología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y miembros del Centro de Investigación Biomédica en Red Cardiovascular (Cibercv) del Instituto de Salud Carlos III han descubierto una vía para mejorar los resultados en trasplante de corazón.

El estudio, publicado en la revista científica 'Journal Heart and Lung Transplantation', informa que un subtipo de anticuerpos están presentes en algunos pacientes candidatos a trasplante cardiaco y se han relacionado con complicaciones graves en el periodo inmediato posterior a la cirugía, evidencia no descrita hasta el momento.

Según los doctores Juan Delgado, del servicio de Cardiología, y Antonio Serrano, del servicio de Inmunología de este hospital, los resultados de la investigación determinan el impacto negativo en el pronóstico tras el trasplante cardiaco cuando el paciente tiene este subtipo de anticuerpos, pudiendo provocar en ocasiones el fallecimiento.

Así, tras analizar una serie de pacientes trasplantados de corazón en este centro sanitario, han demostrado que estos anticuerpos están presentes previamente hasta en un tercio de ellos, lo que en la práctica implicaría una especie de forma de autoinmunidad generada por el propio paciente cuando está afectado por una enfermedad cardiológica en estado avanzado.

Asimismo, su presencia se asocia con mayores tasas de mortalidad tras la cirugía, así como con la aparición de complicaciones trombóticas en ese periodo de tiempo, en comparación con el grupo de pacientes que no tienen estos anticuerpos. En ese sentido se puede considerar que la presencia de este tipo de anticuerpos podría provocar fallo en el funcionamiento del injerto cardiaco, mediado por fenómenos trombóticos en los pequeños vasos sanguíneos del corazón implantado.

La tasa de supervivencia de los pacientes con trasplante cardiaco en España se sitúa en el 84,5 por ciento al cabo de un año y en el 72 por ciento a los cinco años.

