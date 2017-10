LOS INVESTIGADORES CREEN QUE SE ESTÁ "MUY CERCA DE QUE EL CÁNCER DE MAMA SEA UNA ENFERMEDAD CRÓNICA”

Google Plus

- La epidemióloga Marina Pollán asegura que “ya no es una sentencia de muerte”. El índice de supervivencia que presenta en la actualidad el cáncer de mama (del 90%) demuestra que esta enfermedad “ya no es una sentencia de muerte”, según la jefa del Servicio de Epidemiología del Cáncer del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán, que asegura que “estamos muy cerca de que sea una enfermedad crónica” con la que se pueda “convivir”.

Nueve de cada diez mujeres con cáncer de mama logra sobrevivir al menos cinco años, y la mayoría de ellas muchísimo más. Con este mensaje avalado por las cifras, Pollán, una de las mayores expertas en España sobre la incidencia del cáncer, tiene claro que “no hay que banalizar” sobre la enfermedad, pero permite prever que pueda dejar de ser mortal.

“El cáncer de mama es muy frecuente, todos conocemos a alguien que lo tiene; ver que hay gente que lo supera y que hace vida normal ayuda a la sociedad a desterrar un poco el tabú”, destacó esta epidemióloga en una entrevista con Servimedia.

Los esfuerzos de los investigadores están centrados, además de en la prevención, en lograr que esta patología sea una enfermedad crónica con una mortalidad aún más baja que la actual.

Sin embargo, la prevención es esencial, pues “hay factores relacionados con el estilo de vida; la obesidad aumenta el riesgo después de la menopausia y una buena medida es controlar el peso, así como hacer ejercicio físico”, explicó Pollán.

PREVENCIÓN

Mientras que las mujeres españolas “cumplen muy bien” con las recomendaciones en lo que se refiere a la dieta para prevenir el cáncer, no hacen todo el ejercicio físico que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Las mujeres que hacen una actividad física moderada de 150 minutos a la semana, equivalente a andar a buen ritmo 30 minutos por día laborable, tienen menor riesgo de cáncer de mama”, recordó la epidemióloga.

En cualquier caso, el hecho de que el 70% de las mujeres acudan cada dos años a realizarse una mamografía, unido a que todas las comunidades autónomas ya cuentan con programas de detección precoz, hará que “en un futuro” el cáncer de mama sea considerado un “diagnóstico” con el que se pueda “convivir durante toda la vida”, aunque con “revisiones periódicas”.

