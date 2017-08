UNA INVESTIGADORA DEL JARDÍN BOTÁNICO PARTICIPA EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL BIOSYST.EU 2017

La investigadora del Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) Ricarda Riina participará en la Conferencia Internacional BioSyst.EU 2017, que se celebra desde este martes al viernes 18 de agosto en Gotemburgo (Suecia). Su intervención tendrá lugar el último día.

En este encuentro, Riina presentará su trabajo sobre la biología sistemática de la especie Euphorbia balsamífera (tabaiba dulce), característica de las islas canarias y del norte de África.

En su opinión, se trata de una planta especialmente interesante por ser el único ejemplo del patrón florístico continental 'Rand Flora' investigado hasta la fecha.

Bajo el título ‘Solving the taxonomic riddle of Euphorbia balsamifera: applying phylogenomics at the population-species interface’, la investigadora presentará en el simposio los primeros resultados de este estudio, que confirman la existencia de tres especies diferentes de dicha planta, en vez de una sola como se creía hasta ahora.

Riina apuntó que los datos genómicos, morfológicos, ecológicos y geográficos, así como la edad de los linajes, proporcionan fuertes evidencias para el reconocimiento de tres especies: Euphorbia adenensis, que se extiende en el este de África y sur de Arabia; Euphorbia sepium, común en el Sahel occidental, desde el oeste de Chad hasta Senegal, y Euphorbia balsamifera en sentido estricto, que queda restringida a las Islas Canarias y a la costa oeste de Marruecos y Sahara occidental.

“Nuestros resultados sugieren una diferenciación genética impulsada por fuerzas ecológicas (especiación ecológica) entre E. sepium y las otras dos especies, mientras que la separación de estas dos últimas podría deberse al aislamiento geográfico (especiación vicariante), probablemente impulsado por periodos de mayor aridez en el norte de África”, indica.

La reunión BioSyst.EU de 2017, que suma tres ediciones, está organizada por la Federation of European Biological Systematic Societies y la Asociación Sueca de Sistemática, en colaboración con la Universidad de Gotemburgo.

