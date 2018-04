EL CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN CONCEDE 1,8 MILLONES A UN PROFESOR ESPAÑOL PARA ESTUDIAR LAS ECUACIONES DE LOS FLUIDOS

El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) financiará con 1,8 millones de euros a Diego Córdoba, profesor de Investigación del Instituto de Ciencias Matemáticas (Icmat) e investigador principal del programa Severo Ochoa del citado centro, para estudiar las ecuaciones de los fluidos.



Córdoba fue galardonado con el ‘Advanced Grant’, el mayor distintivo para un científico dentro del continente, según el Instituto de Ciencias Matemáticas. Su proyecto, ‘Non-local dynamics in incompressible fluids’ (dinámica no local de fluidos incompresibles), ha obtenido esta financiación de 1,8 millones de euros para desarrollar nuevos métodos de análisis de ecuaciones en derivadas parciales durante los cinco próximos años.

“En concreto, me interesan las ecuaciones que modelan el movimiento de los fluidos”, afirma Córdoba. Su proyecto estudiará, según informó el Icmat en nota, las ecuaciones de fluidos incompresibles, es decir, que cuando se les presiona por un lado, se expanden por otro, como los líquidos. “Nosotros partimos de unas condiciones de partida regulares de las variables, y queremos saber cómo evolucionarán a lo largo del tiempo”, explicó Córdoba.

El proyecto estudiará varias ecuaciones en derivadas parciales no lineales y no locales. El primer pilar está dedicado a las ecuaciones que describen situaciones en las que hay varios fluidos de distintas densidades, por ejemplo la ruptura de una gota o de una ola.

También investigará en ecuaciones de fluidos en medios porosos, como las rocas, los huesos, la madera y el cemento. En tercer lugar, estudiará ecuaciones que modelan la evolución de frentes atmosféricos cuando se tiene en cuenta la aceleración de Coriolis, en latitudes medias, debido a la rotación terrestre.

Los ‘Advanced Grants’ están dirigidos a investigadores en activo “líderes excepcionales en términos de originalidad e importancia de sus contribuciones científicas”, según el ERC. Desde el nacimiento del programa, en 2007, solamente se han otorgado seis de estas becas dentro del campo de las matemáticas a investigadores de instituciones españolas. Este año se han concedido nueve ERC 'Advanced Grants' a investigadores en matemáticas en toda Europa, y Córdoba es el único español entre los seleccionados.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso