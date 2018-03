INVESTIGACIÓN. IDENTIFICADO EL PRIMER FÓSIL DE PANGOLÍN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Un equipo de paleontólogos ha identificado el primer fósil de pangolín, un mamífero cubierto con escamas, en el yacimiento de Can Cerdà, en la cuenca del Vallès-Penedès, en Cataluña. La investigación, publicada en el ‘Journal of Vertebrate Paleontology’, estuvo liderada por el director del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), David M. Alba.



Se trata de un fémur de pangolín que data de 16 millones de años. Los pangolines actualmente viven en Asia y África, pero en el Mioceno estuvieron también presentes en Europa. El espécimen representa el primer registro de pangolines fósiles en la península ibérica. Conserva distintas características primitivas en comparación con los actuales y se ha asignado al género extinto 'Necromanis', de relaciones inciertas con las especies actuales.

Según indica el ICP, el ejemplar de fémur está mucho mejor preservado que los fémures conocidos anteriormente de este género. Sorprendentemente, el fémur fue excavado hace varias décadas en el yacimiento Mioceno de Can Cerdà, siendo mencionado por primera vez en un escrito por Miquel Crusafont en 1975. Pero el material nunca fue dibujado o descrito, y aparentemente fue olvidado, de modo que la presencia de pangolines fósiles en la Península Ibérica ha sido omitida de todos los artículos publicados sobre este grupo durante más de veinte años. La investigación ha sido publicada en el ‘Journal of Vertebrate Paleontology’.

Alba descubrió la existencia del espécimen a partir de los textos de Crusafont y fue relativamente fácil localizar el espécimen entre las colecciones del ICP. "No es infrecuente que los investigadores recuperen fósiles extraordinarios en los cajones y armarios de los museos; sin embargo, es muy raro descubrir fósiles de las colecciones de la propia institución al leer la literatura publicada hace cuarenta años", explica el investigador.

En Europa se han identificado distintas especies de este género durante el Oligoceno y el Mioceno, generalmente representadas por restos fósiles fragmentarios. Dada la escasez de restos disponibles, el espécimen está tentativamente asignado a ‘Necromanis cf. franconica’, que ya había sido descrito durante el el Mioceno de Francia y Alemania.



