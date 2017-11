LA INVERSIÓN ESPAÑOLA EN PARAÍSOS FISCALES SE CUADRUPLICA EN UN AÑO

Google Plus

- En el mundo ha aumentado un 45% en menos de un decenio, según Oxfam Intermón. La inversión española hacia los paraísos fiscales se cuadruplicó entre 2015 y 2016, con lo que la contribución de las empresas multinacionales al total de la recaudación es cada vez menor y el peso de la financiación del Estado recae cada vez más sobre las familias, el trabajo y el consumo.

Así lo asegura Oxfam Intermón en su informe ‘El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad’, hecho público este jueves y en el que señala que esos territorios son “un claro aliado a la actual crisis de desigualdad”, ya que suponen “una vía de escape para que grandes empresas y fortunas reduzcan su aportación fiscal al mínimo”.

El documento subraya que la inversión internacional hacia paraísos fiscales crece año tras año a un ritmo mucho mayor al que lo hace la economía productiva, puesto que el dinero que viajó a estos territorios ha aumentado en torno a un 45% entre 2008 y 2016, más del doble del crecimiento de la economía mundial en el mismo periodo.

Oxfam Intermón calcula que los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros en recursos que se escapan de grandes empresas a través de paraísos fiscales. Con ese dinero se podría dar asistencia sanitaria esencial para salvar seis millones de vidas al año y escolarizar a 124 millones de niños.

El informe indica que paraísos fiscales, fraude fiscal y reforma del Impuesto de Sociedades son tres de las causas que lastran la recaudación en España y trasladan el peso desde las grandes empresas hacia los trabajadores.

Así, la bajada del Impuesto de Sociedades ha supuesto la pérdida de 23.000 millones de euros en España desde 2007, cuando harían falta 12.000 millones para pagar la renta mínima a todas las familias que actualmente no tienen ingresos.

“DEJAR EN LA CUNETA”

El director general de Oxfam Intermón, José María Vera, apuntó que España tiene una brecha de recaudación de seis puntos frente al resto de los países de la zona euro. “No podemos renunciar a recaudar lo que en justicia corresponde pagar a las grandes empresas porque eso supone dejar en la cuneta la lucha contra la desigualdad y, con ello, a millones de personas. Hay que recordar que España es el país de la UE en el que más ha crecido la desigualdad después de Chipre”, añadió.

Oxfam Intermón consideró necesaria una ley que ponga fin a la evasión y la elusión fiscal de grandes empresas y fortunas en España, por lo que pidió al Gobierno, al Parlamento y a las administraciones públicas que definan y aprueben esa norma “de forma urgente”.

La organización recalcó que los objetivos de esa ley deben ser adoptar una definición vinculante sobre paraísos fiscales y elaborar una lista en la que se establezca claramente cuáles son, reducir la evasión y elusión fiscales a la mitad en el plazo de cinco años.

Además, la norma debería lograr que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal en vigor y supere la presión fiscal que soportan las pymes, y promover que la contratación pública penalice a grandes empresas que operan en paraísos fiscales.

“Ya basta de opacidad y de impunidad. Las empresas multinacionales deben de pagar la parte justa de lo que les corresponde, tanto en España como en el exterior. La crisis de desigualdad se ha cebado especialmente con nuestro país que, recordemos, la desigualdad de renta desde 2008 ha crecido 20 veces más que el promedio europeo”, apuntó Vera.

Oxfam Intermón también reclamó al Gobierno y a los grupos parlamentarios que impulsen desde España una reforma en profundidad del sistema fiscal internacional con el fin de reequilibrar los intereses de los países en desarrollo y poner fin a las prácticas de ingeniería fiscal de las grandes empresas.

La organización ha lanzado la campaña ‘El dinero que no ves’ con el objetivo de movilizar a los ciudadanos para que exijan a grandes empresas internacionales que se comprometan a abandonar su presencia en paraísos fiscales. “La ciudadanía es fundamental como impulsora de cambio en las prácticas que contribuyen a una fiscalidad justa y de exigir tolerancia cero con estos territorios”, concluyó Vera.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso