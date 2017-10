UN 53% DE LOS INTERNAUTAS ESPAÑOLES DESCONFÍA DE LOS CONTENIDOS DE LAS REDES SOCIALES

Un 53% de los internautas españoles considera que los contenidos que ven en medios sociales no son de confianza y otro 53% muestra objeciones hacia los dispositivos que controlan su actividad, mientras que el 61% de los entrevistados en España expresó su preocupación por la cantidad de datos personales que las empresas tienen sobre ellos, según los datos de la última edición de Connected Life de Kantar TNS.

El informe de este año también muestra un creciente descrédito de los contenidos compartidos por las marcas en las redes sociales. En España, uno de cada dos usuarios estima que las publicaciones de marcas en las redes sociales son irrelevantes.

Además, existe un alto y creciente nivel de desconfianza y el 54% de los consumidores españoles ha expresado su preocupación por el control que tienen las redes sociales de lo que los usuarios ven en sus 'feeds' y muros.

Estos resultados contrastan fuertemente con el desarrollo de mercados asiáticos como Indonesia y Filipinas, en los que solo el 8% y el 12% de los consumidores entrevistados, respectivamente, expresó preocupación al respecto.

La desconfianza de los consumidores en lo que leen 'online', ocasionada en gran medida por la aparición de noticias falsas, prevalece a nivel mundial, pero en diferentes grados según el país.

Mientras que el 53% de los internautas españoles considera que los contenidos que ven en medios sociales no son de confianza, el 61% de los indonesios confía en dicha información.

También varía por países la confianza en las grandes marcas globales, sobre todo si se comparan países emergentes con desarrollados: en China y Nigeria más de la mitad de los consumidores confía en ellas, mientras que en USA o en España solo el 21% de los internautas afirma confiar en las grandes marcas globales.

En lo relativo a la confianza en la tecnología, se observa una polarización a la hora de aceptar el uso de la inteligencia artificial. El 27% de los internautas españoles está dispuesto a interactuar con una máquina (como un chatbot) si esto redunda en una mayor rapidez en la respuesta, pero esta tasa es bastante inferior a la mundial (39%).

Por otro lado, los internautas cada vez sienten más que la tecnología les distrae e incluso les acosa, y el 37% de los internautas entre 16 y 24 años piensa que usa demasiado su móvil.

Por último, mientras que las marcas cada vez ofrecen más opciones de comercio, muchos consumidores españoles no ven los beneficios: solo el 23% de los internautas españoles declara que le gustaría pagar todo usando su móvil, frente a un 64% de los consumidores chinos. Más aún, un 43% de los internautas de España afirma que no quiere pagar nada con el móvil.

