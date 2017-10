CERCA DE 40 INSTITUCIONES Y EMPRESAS, DISTINGUIDAS POR ILUNION POR SU COMPROMISO CON LA ACCESIBILIDAD

- Recibieron un diploma de ILUNION Tecnología y Accesibilidad por sus iniciativas y proyectos en este campo. ILUNION Tecnología y Accesibilidad, perteneciente al grupo de empresas de la ONCE y su Fundación, entregó hoy a cerca de 40 empresas, instituciones y distintas administraciones con las que ha trabajado sendos diplomas, que reconocen su compromiso con la accesibilidad dentro del plazo establecido por la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

Según informó hoy ILUNION en una nota de prensa, el acto tuvo lugar este mediodía en Torre ILUNION, en Madrid, y al mismo acudieron el subdirector de Diálogo Civil, de la Dirección General de Política de Apoyo a la Discapacidad, Jesús Celada, el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, y la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pilar Villarino.

La directora gerente de ILUNION Tecnología y Accesibilidad, Ana Uruñuela, fue la encargada de dar la bienvenida a los representantes de este grupo de corporaciones y entidades, a las que agradeció su “apuesta decidida” por promover la accesibilidad universal.

“Resulta muy estimulante ver que cada vez más empresas, entidades públicas, corporaciones… busquen soluciones integrales para promover el desarrollo de la accesibilidad en todos los ámbitos posibles”, señaló Uruñuela, quien añadió que estos diplomas no son sólo una forma de agradecer el esfuerzo realizado, sino una invitación “a continuar para que, entre todos, acabemos no sólo con las barreras físicas o tecnológicas, sino también con las sociales”.

TRANSVERSALIDAD Y DIVERSIDAD

A continuación, el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, puso de relieve la importancia de que “vayan calando los asuntos relacionados con la accesibilidad en las estrategias de negocio de las empresas como un elemento transversal”. “La accesibilidad afecta no sólo a los productos y servicios que se ofrecen, sino que, desde el punto de vista de recursos humanos, aporta a la diversidad del talento”, afirmó.

Al acto acudió también la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino. Esta organización impulsa la campaña ‘Horizonte Accesibilidad 4 diciembre 2017’ para concienciar a la ciudadanía sobre la accesibilidad universal como cuestión de derechos humanos, y la ausencia de la misma como una discriminación y una violación de los mismos.

Tras estas intervenciones, comenzó la entrega de los diplomas a las empresas y entidades han confiado en ILUNION para mejorar la accesibilidad de sus páginas web, o de sus ‘apps’, o para emprender un proyecto arquitectónico accesible desde su origen, tanto a nivel físico como tecnológico, o para formar a su plantilla en el tratamiento de clientes con discapacidad, entre otros.

Las empresas distinguidas son, por orden alfabético: Activa Mutua, Aguas Termales de Graena, Alcampo, Alsa, Amadeus, la Asamblea de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Bilbao, Bankinter, Caixabank, Caja de Ingenieros, Carrefour, Club de Campo Villa de Madrid, Farmacia Campoamor, Fundacion Carrefour, Fundación CASER, Fundación TECSOS, Fundación Vodafone, GAES, Hospital La Paz, Iberdrola, Junta de Castilla y León, LAR España Real Estate, Leroy Merlin, Mercadona, Metro de Madrid, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Sanidad, Neinor Homes, Plastic Omnium, Targobank, Telefónica, Transports Metropolitanos Barcelona TMB, Universidad de Navarra, Universidad Oberta de Cataluña y Vodafone.

VALOR PROPIO

Una vez finalizada la entrega de diplomas, el subdirector de Diálogo Civil, Jesús Celada, fue el encargado de cerrar este acto. En su intervención, destacó la importancia de que las empresas incluyan la accesibilidad en sus planes estratégicos, “exactamente igual que otros campos, como la comunicación, el márketing, los canales de venta, recursos humanos, la formación de los empleados y la responsabilidad social corporativa”, entre otros. “Que la accesibilidad sea algo que esté incrustado en el valor propio de la empresa”, añadió.

El artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados parte deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad de edificios, vías públicas, transporte y otras instalaciones exteriores e interiores, como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo, “a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida”.

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social establece que los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, deben ser universalmente accesibles.

Para la accesibilidad TIC, el plazo terminó el 4 de diciembre de 2013, mientras que para la de los espacios de uso público, urbanizados, transportes, concluirá el 4 de diciembre de este año.

"Con la entrega de diplomas celebrada esta mañana, ILUNION reconoce el trabajo realizado en equipo con cada una de las empresas distinguidas en pro de la accesibilidad de calidad y, en consecuencia, de la construcción de una sociedad sin barreras", señala la nota.

