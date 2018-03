INSERTA EMPLEO DESTACA QUE HA ENCONTRADO “UN BUEN ‘PARTNER’” EN LA CEOE

La directora general y secretaria general de Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, Virginia Carcedo, destacó que “hemos encontrado un buen ‘partner’ en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)”, ya que en ella están “muchas de las empresas con las que trabajamos”.



Lo dijo durante una entrevista en Servimedia con motivo del ‘Encuentro Empresarial CEOE Cepyme’, que se celebrará el próximo martes, 3 de abril, que contará con la participación del presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, para explicar el “éxito” del Grupo Social ONCE coincidiendo con el 80 aniversario de la organización.

“Explicar lo que hace Grupo Social ONCE como caso único de que personas con discapacidad gestionan para personas con discapacidad y trabajan en sectores que son diversos distintos y rentables al mismo tiempo”, remarcó Carcedo, que hizo hincapié en que “no está reñido” que un proyecto sea rentable con que sea socialmente responsable.

En este sentido, argumentó que “esto no es una cuestión filantrópica”, sino que se trata de “poner al mejor trabajador en el puesto de trabajo”. A esta intermediación laboral es a lo que se dedica Inserta Empleo con sus programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

En este aspecto, señaló que “es muy importante” contar con el apoyo de la CEOE, porque “lo que nosotros hacemos al final es intermediación laboral y poner a disposición de las empresas a personas con discapacidad formados y adecuados a sus necesidades”.

Por último, Carcedo celebró que “hemos encontrado un buen ‘partner’ en la CEOE”, puesto que en ella están “muchas de las empresas con las que trabajamos”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso