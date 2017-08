RTVE PREMIA LA INNOVACIÓN DE UN PROYECTO DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS VISUALES

Las empresas The Heroes Club, Badi, Interacpedia, Eyesynth, PODiPrint y beBee son las ganadoras de la tercera edición de los Premios 'RTVE Emprende', que convoca el programa ‘Emprende’ de Canal 24 Horas.

Estos galardones se crearon en 2015 para reconocer anualmente a cinco emprendedores o empresas que no lleven más de cinco años en el mercado y que hayan demostrado que su idea funciona y genera riqueza y empleo. El objetivo de RTVE con estos premios es dar a conocer a personas y empresas que han destacado en su ámbito profesional por su excelencia y por aportar valores inherentes al emprendedor como el trabajo, la constancia, el esfuerzo, la dedicación, la visión de futuro o el éxito.

En esta edición, The Heroes Club, empresa que impulsa ideas y proyectos con mentorización, 'networking' y acceso a mercados internacionales, ha ganado el premio RTVE Emprende en Comunicación. El proyecto medioambiental Apadrinaunolivo.org, para la recuperación de 100.000 olivos centenarios abandonados, ha sido la finalista en este apartado.

En la categoría de Empresas Emergentes, la ganadora ha sido Badi, plataforma que permite buscar o anunciar habitaciones disponibles en pisos compartidos y encontrar al compañero de piso perfecto según edad, gustos y aficiones. La web 'Reclamador.es', que ofrece servicios legales gracias a la integración de las nuevas tecnologías, ha resultado finalista.

SISTEMA PARA INVIDENTES

En la nueva categoría de Empresa Iberoamericana se ha premiado a Interacpedia, plataforma que reúne los proyectos de estudiantes de universidades de todo el mundo para darles un uso real en la sociedad. En esta categoría no ha habido ningún finalista.

En el apartado de Idea Innovadora el premio ha recaído en Eyesynth, que ofrece un sistema de comprensión visual para invidentes que convierte el espacio en audio. En esta categoría ha sido finalista Foundspot, web que conecta a personas que han perdido un objeto o su mascota, con la persona u organismo que lo ha encontrado.

El premio a la Internacionalización ha sido para PODiPrint, que ofrece distribución internacional e impresión bajo demanda. La finalista en este apartado ha sido Moonrise Pictures, dedicada a la distribución internacional de derechos del cine.

Por último, el premio de Redes Sociales ha sido para beBee, una red social profesional orientada a la Marca Personal en la que se realizan conexiones a través de aficiones e intereses personales y profesionales. La finalista ha sido Wuolah, red social que pone en contacto a estudiantes que quieran compartir sus apuntes.

Los Premios 'RTVE Emprende' tienen un valor simbólico. Los ganadores logran visibilidad a través de entrevistas en ‘Emprende’ y ‘Emprende Digital’, seguimiento de los proyectos en TVE, RNE y RTVE.es, y recibirán un curso especializado en comunicación empresarial a través del Instituto RTVE.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso