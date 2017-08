INMIGRACIÓN. LA AEGC PIDE "REFORZAR" LA FRONTERA DE CEUTA "CON PERSONAL Y MATERIAL"

Google Plus

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) reclamó este martes "reforzar" la frontera de Ceuta tras el último asalto cometido por decenas de inmigrantes irregulares, con un aumento de la "plantilla fija" y con "otras medidas a nivel de la Unión Europea" puesto que España es "la frontera sur de Europa".

A través de un comunicado, la AEGC advirtió de que "a pesar de llevar un verano tranquilo en cuanto a asaltos, calculamos que hay otros 3.000 inmigrantes a la espera" de poder cruzar la frontera entre España y Marruecos.

Por ello, afirmó que "sigue siendo necesario el aumento, de manera urgente, de la plantilla fija de la Guardia Civil". "Un incremento que debe venir acompañado de otras medidas a nivel de la Unión Europea porque el resto de los socios no pueden olvidar que este problema no es sólo de Ceuta y Marruecos. Somos la frontera sur de Europa y los inmigrantes no sueñan con quedarse en nuestra ciudad, su sueño es llegar a otros países de la Unión".

Recordó que los inmigrantes cuentan con organización y ayuda que les permite desarrollar "asaltos organizados y violentos" como el del lunes, en el que tres agentes de la Policía Nacional resultaron heridos, uno de ellos con una fractura en una pierna.

A su juicio, en ese asalto fallaron "las contramedidas de vigilancia de la policía marroquí", lo que sostiene que facilitó que 300 subsaharianos entraran en España "sin que el despliegue de la Guardia Civil pudiera hacer nada por evitarlo y, todo ello, a pesar de tener cubiertos todos los puntos del perímetro fronterizo".

