INMIGRACIÓN. SESENTA INTERNOS DEL CIE DE ALUCHE DENUNCIAN AL JUEZ TRATOS VEJATORIOS CONSTANTES

Sesenta personas ingresadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid) han enviado una carta al juez de control de estas dependencias en la que denuncian "abusos de autoridad y tratos vejatorios constantes, con burlas y con tratos xenófobos por parte de los agentes de Policía”.

Aseguran en la misiva, difundida por SOS Racismo, que estos tratos son especialmente incisivos con las personas no hispanohablantes, hacia quienes, según relatan, aumentan las burlas y abusos de autoridad. Las personas firmantes recalcan que se trata de unos hechos “que no deberían suceder pero suceden continuamente”. No obstante, añaden que no se trata de hechos en que estén implicados todos los agentes de policía que se encuentran en el CIE.

En respuesta a la carta, el Juez de Control emitió un auto el pasado 26 de septiembre en el que requiere al director del CIE de Aluche para que “dé instrucciones a todos los agentes de policía de que el respeto a la dignidad e integridad moral de las personas internadas es una obligación constitucional básica que incumbe a todos los agentes de Policía”. Además, reitera que la carta está firmada por 60 personas, lo que “resulta expresivo del malestar”.

En los últimos meses, SOS Racismo Madrid ha recibido diversos testimonios de malos tratos en el CIE de Aluche que han sido denunciados ante los juzgados correspondientes.

Según esta organización humanitaria, los CIE son "espacios de opacidad e impunidad en los que se suceden situaciones como las que denuncian las personas afectadas". "Estos centros, tanto por su mera existencia como por lo que sucede en su interior, se caracterizan por el racismo y la intimidación. Todo ello evidencia una vez más la necesidad apremiante de cerrar los CIE y de acabar con las deportaciones", señala SOS Racismo en un comunicado.

