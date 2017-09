INMIGRACIÓN. LA FISCALÍA ALERTA DEL AUMENTO "PREOCUPANTE" DE LA ENTRADA EN ESPAÑA DE MENORES NO ACOMPAÑADOS

Google Plus

La Fiscalía General del Estado advierte en su última memoria anual sobre las anomalías que ha hallado en diversos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y de un aumento “preocupante” de la entrada en España de menores no acompañados, un 42% más en 2016 que el año anterior.

La Fiscalía realizó el año pasado 17 visitas a los siete CIE en funcionamiento que hay en España, 12 ordinarias y cinco extraordinarias.

Del CIE de Madrid, en Aluche, la memoria afirma que está “sobresaturado” y que “sería precisa la construcción de un nuevo centro de mayores dimensiones, compuesto de instalaciones amplias adecuadas a las necesidades de los internos, para garantizar adecuadamente sus derechos y bienestar".

“En términos generales, las instalaciones presentan un suficiente estado de conservación y limpieza, si bien se aprecia un deterioro progresivo del Centro derivado del uso y la constante afluencia de personas”, añade.

Del CIE de Las Palmas (Barranco Seco), señala que debe ser sometido a “una profunda remodelación dada las deficiencias estructurales del edificio”, y del centro de Algeciras comenta que “es un edificio inadecuado”, que ha tenido que reducir el número de internos a 60 al tener que cerrar patios y habitaciones a causa de su evidente deterioro”.

Un total de 7.597 extranjeros (7.084 hombres y 513 mujeres) ingresaron efectivamente en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante el año 2016. En 838 casos, el auto judicial fue contrario al internamiento, a pesar del informe favorable del ministerio fiscal. De ellos fueron efectivamente expulsados 6.305 (82,99%).

MENAS

Sobre la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA, por su acrónimo) a las costas españolas en pateras u otro tipo de embarcaciones, la Fiscalía calificó el aumento registrado en 2016 de “preocupante”. Fueron localizados 588 MENA, un 42,02% superior a 2015 (414) y un 163% más que en 2014 (223). Fueron mayoritariamente de sexo masculino (564, 95,01%) y provinieron en su mayoría de Argelia (222, 37%), Marruecos (184, 31,29%), Costa de Marfil (10,54%) y Guinea (5,44%).

Igualmente, en 2016 se produjo un repunte del 81,35% (107) de los bebés o niños de corta edad que fueron reseñados tras su llegada en pateras que venían acompañados de adultos que afirmaban tener vínculo paterno-materno filial con el niño. Esos menores (45 niñas y 62 niños) procedían en su mayoría de Camerún (47), Costa de Marfil (16) y Nigeria (10).

La memoria de la Fiscalía dice que es imposible saber cuántos otros MENA se han introducido en España a través de las fronteras de Ceuta, Melilla o Algeciras de manera oculta o clandestina. Sin embargo, a fecha de 31 de diciembre de 2016, figuraban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados un total de 3.997 niños que se encuentran someti¬dos a tutela o acogimiento por los servicios de protección (527 niñas y 3.470 niños).

Esto es, se ha producido un incremento del 19,63% respecto del año anterior en el que estaban registrados 3.341 menores. La mayoría son marroquíes (2.620) seguidos a mucha distancia por argelinos (220), siendo significativo que 160 son nacionales de estados miembros de la Unión Europea.

DELITOS DE TRATA

Durante el año 2016, la Fiscalía anotó 85 asientos por delito de trata de seres humanos, 47 por delitos de prostitución coactiva, 68 por delitos contra los derechos de los trabajadores, 69 por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 758 por delitos de falsedad relacionados con la extranjería.

La Fiscalía emitió un total de 1.428 informes favorables a la sustitución del proceso por la expulsión de extranjeros investigados en causas penales.

El número de extranjeros imputados en causas penales que fueron expulsados en aplicación de este precepto y que se encontraban en situación de prisión preventiva en centros penitenciarios ascendió a 40, es decir, catorce menos que el 2015.

Durante 2016, los fiscales solicitaron la expulsión del territorio español en sustitución de la pena en 2.889 ocasiones, lo cual supone un descenso del 13,1% respecto del año 2015, consolidándose la tendencia a la baja iniciada en el año 2013.

