INMIGRACIÓN. ZOIDO NO DESCARTA RECURRIR LA CONDENA A ESPAÑA POR LAS ‘DEVOLUCIONES EN CALIENTE’

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dejó hoy abierta la posibilidad de que el Gobierno interponga recurso contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha condenado a España por las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes irregulares.

Zoido contestó en el Pleno del Senado a preguntas de PSOE y Podemos sobre la respuesta que va a dar el Gobierno a esta sentencia hecha pública días atrás.

El ministro dijo que el Ejecutivo dispone de tres meses desde la fecha de publicación del fallo para determinar “si consideramos oportuno formular recurso ante la Gran Sala” del tribunal de Estrasburgo o se decanta por acatar y cumplir la sentencia. “Estamos estudiando la sentencia y no se trata de tomar una decisión precipitada”, dijo Zoido.

El ministro indicó que aunque el tribunal europeo haya condenado a España, eso no significa que el Gobierno haya mostrado una “falta de proporcionalidad” en el modo de expulsar a las personas que intentan entrar de manera irregular por las fronteras de Ceuta y Melilla.

“En toda la UE se mantiene que el rechazo en frontera no es incompatible con preservar los derechos humanos”, añadió el titular de Interior. “Hay que controlar la frontera y proteger el espacio Schengen (…) Si la intención de los asaltantes de la valla fuera pedir asilo, no hace falta que asalten la valla. Solo deben ir al puesto fronterizo y solicitar asilo, porque el Gobierno se lo concederá si reúnen los requisitos”.

Olvido Delgado, del PSOE, y Miren Gorrotxategui, de Podemos, reclamaron a Zoido que no recurra la sentencia de Estrasburgo, porque, a su juicio, no hace más que sintonizar con los numerosos pronunciamientos de los últimos años del Defensor del Pueblo, el Congreso y el Senado de que las 'devoluciones en caliente' vulneran los derechos humanos.



