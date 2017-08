INMIGRACIÓN. PRO DERECHOS HUMANOS PIDE A ZOIDO MEDIDAS PARA ACABAR CON LA MUERTE DE PORTEADORAS

Google Plus

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) denunció este martes una “alarmante pasividad” por parte del Gobierno español, el marroquí y la Unión Europea ante las repetidas muertes de mujeres porteadoras en el paso ceutí de El Tarajal.

La muerte este lunes de dos porteadoras por aplastamiento tras una avalancha eleva a cuatro el número de mujeres fallecidas solo en lo que va de año. El incidente, que dejó otros cuatro heridos, acabó con la vida de Rmili Karima, de 34 años, y Bakkali Touria, de 45, residentes en la localidad de Castillejos, próxima a la frontera.

La Apdha lanzó el pasado noviembre la campaña ‘Porteadoras: la lnjusticia a la espalda’, en la que además de proponer un decálogo para la mejora de las condiciones de estas mujeres, reclama al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo medidas para acabar con lo que califican como una “sangrante vulneración de derechos humanos”.

Además, la organización ha exigido ante estos organismos una investigación sobre las muertes de Soad el Jatabi, de 24 años y madre de un bebé, y Batul el Hichu, de 40.

“No sólo no hemos obtenido respuesta, sino que solo hemos recibido son evasivas, ningún compromiso concreto, ni se han asumido responsabilidades”, critica la organización en un comunicado, que denuncia que la gestión de la frontera sigue siendo “nefasta” y “el caos y las avalanchas siguen reinando”.

“No es posible que se perpetúe el silencio de la injusticia y la invisibilidad de estas mujeres, cuyas muertes parecen no importar”, señala.

A juicio de la asociación humanitaria, las continuas aperturas y cierres de la frontera, el reparto de tickets y la falta de entendimiento con los comerciantes del polígono de El Tarajal a la hora de realizar un plan de seguridad, no han servido para garantizar que las mujeres que se dedican al porteo de mercancías puedan realizar su trabajo en condiciones dignas.

La Apda espera que en su viaje a Rabat para abordar la lucha antiterrorista, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y las autoridades marroquíes “tengan la honestidad de ubicar como un asunto prioritario en sus agendas la situación de las mujeres porteadoras".

