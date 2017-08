INMIGRACIÓN. EL DEFENSOR DEL PUEBLO INSPECCIONA EL CIE DE ALUCHE Y LA SALA DE ASILO DEL AEROPUERTO DE BARAJAS

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha realizado dos visitas de inspección no anunciadas al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, y a la sala de asilo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Fernández Marugán, acompañado por técnicos del Defensor del Pueblo en su doble condición de Alto Comisionado de las Cortes Generales y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), visitó el CIE de Aluche la tarde del pasado martes para conocer de primera mano los incidentes ocurridos la noche del lunes.

Según ha informado el Defensor del Pueblo en un comunicado, Fernández Marugán se entrevistó con los internos y se reunió con los responsables del CIE. Durante la inspección pudo comprobar que en este centro siguen conviviendo internos recién llegados a España en patera con otros extranjeros que han salido de prisión y que están a la espera de su expulsión. Esta circunstancia ha sido denunciada en numerosas ocasiones por el Defensor del Pueblo.

Tras la visita, la institución ha solicitado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras copia de las grabaciones completas de los incidentes y de los informes médicos emitidos por el centro y por el Samur. También ha dado traslado a la Fiscalía de las alegaciones de varios de los internos que afirmaban ser menores de edad.

Además, el Defensor del Pueblo, acompañado también por personal técnico, visitó este miércoles sin previo aviso la sala para solicitantes de asilo del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras recibir varias quejas por el incremento del número de solicitantes de asilo que permanecen privados de libertad en esta dependencia.

El defensor ha podido constatar que en la actualidad la capacidad de estas dependencias y el personal con el que cuenta no es el adecuado para el número de personas que albergan. También considera que la estructura de estas instalaciones no es la aconsejada para una permanencia de varios días.

A la institución también le preocupa que las condiciones de la sala son especialmente gravosas para menores, mujeres embarazadas y personas enfermas. Además, considera que el protocolo que se sigue para la identificación y traslado de los menores extranjeros no acompañados ha de ser revisado y se debe mejorar la coordinación con la Fiscalía.

