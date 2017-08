LA FAPE EXIGE LA INMEDIATA PUESTA EN LIBERTAD DEL PERIODISTA TURCO HAMZA TALÇIN

- Los periodistas españoles piden que no se le extradite. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, exigió este jueves al Gobierno que ponga en libertad "de inmediato" al escritor y periodista turco con nacionalidad sueca Hamza Talçin, contra el que Turquía dictó una orden de detención por “insultar al presidente Recep Tayyip Erdogan” en un artículo en la revista 'Odak Dergisi' y por "tener vínculos terroristas" con el grupo ilegal de extrema izquierda Partido-Frente Revolucionario de Liberación Popular.

Talçin fue detenido hace siete días en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y, dado que rechazó ser extraditado a Turquía y que no tiene arraigo en España, la Audiencia Nacional le envió a prisión provisional, mientras se resuelve la entrega al país otomano.

En declaraciones a Servimedia, Elsa González exigió al Ejecutivo que “agilice los trámites lo máximo posible” para que Talçin pueda volver a hacer su vida normal.

“Lo primero es que sea puesto en libertad de inmediato”, indicó González, y, en todo caso, que "de ninguna manera se le extradite a Turquía, donde se le juzgará por un delito de opinión”.

Este supuesto no está previsto en la legislación española, indicó, y recalcó que "de hecho a Talçin se le persigue por defender la libertad de expresión en un país donde existe una gran represión”.

En estos momentos, más de 100 periodistas acusados por diversos motivos están encerrados en cárceles turcas sin juicio, recalcó González.

En virtud del convenio de extradición suscrito por España y Turquía, este país tiene ahora 40 días para formalizar su petición de entrega, y el 11 de septiembre es la fecha tope.

Si las autoridades turcas no aportan la documentación correspondiente, el juez deberá poner al escritor en libertad, y si en esos 40 días Turquía formaliza su reclamación, el juez podría prorrogar por otros 40 días la prisión para poder asegurar el procedimiento de extradición.

