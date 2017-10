INGENIEROS FORESTALES NIEGAN QUE LA LEY DE MONTES FAVOREZCA LAS RECALIFICACIONES EN TERRENOS INCENDIADOS

Google Plus

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales señaló este martes que asegurar que la modificación de la Ley de Montes de 2015 permite las recalificaciones en terreno incendiado es “retorcer la realidad, hasta hacerla coincidir con los prejuicios de quienes lo pregonan”.

Según informó en un comunicado emitido “tras la continua y repetida aparición de diferentes informaciones" en los medios de comunicación acerca de la relación de la Ley de Montes y la posibilidad del cambio de uso de un terreno forestal tras un incendio, es necesario ”desmentir de forma tajante tales informaciones que sólo generan confusión a nuestra sociedad y distorsionan la realidad”.

“Al afirmarlo, se pretende hacer llegar a la sociedad la sensación de que detrás de los incendios forestales hay un interés urbanístico de negras tramas que buscan especular con suelos quemados y que la modificación de la ley de Montes realizada en el año 2015 lo facilita”, explicaron los ingenieros forestales, que detallaron que “solamente el 0.12% de los incendios forestales ocurridos entre 2001 y 2014 se apreció en el parte de incendio forestal, como posible causa la modificación en el uso del suelo, sin que hubiera ninguna sentencia judicial al respecto”.

En este sentido, añadieron que “desde la entrada en vigor de la modificación de la Ley de Montes de 2015 no ha habido ni un solo caso”, a pesar de que “se produce una media aproximada de 13.000 incendios cada año”.

Por último, explicó que la reforma surgió para “dar cobertura a actividades totalmente lícitas que, sin embargo, no encontraban encaje en el texto del 2006 de la Ley de Montes”, ya que, por ejemplo, “una ampliación o construcción de un polígono industrial, no estaría permitida hasta pasados 30 años desde el incendio, a pesar de ser ambientalmente posible y socialmente necesario”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso