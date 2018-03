INFORME DEFENSOR. EL DEFENSOR DEL PUEBLO ALERTA DE QUE LAS MUJERES COBRAN UN 40% MENOS DE PENSIÓN QUE LOS HOMBRES

La brecha de género en la cuantía media de las pensiones se aproxima al 40% en favor de los hombres, según destacó este lunes el Defensor del Pueblo en su informe anual, que pone de relieve la desigualdad que existe entre varones y mujeres respecto a la pensión que perciben, tratándose de unas cuantías que, a juicio del organismo público, ya son “modestas” de por sí.



Si el 60% de los pensionistas no supera los 800 euros mensuales, la situación de las mujeres es aún más precaria, según destaca esta institución en su ‘Informe Anual 2017’. “Las mujeres ocupan una posición más vulnerable en la sociedad, hasta el punto de que puede hablarse de una desigualdad estructural entre sexos”, señala.

Además, la proporción de mujeres que acceden a una pensión de jubilación es también un 40% inferior, algo que encontraría su explicación en los bajos salarios y el tipo de empleos y roles que ellas desempeñaron.

Actualmente esa desigualdad se sigue reproduciendo, tal y como ponen de manifiesto las cifras expuestas hoy por el Defensor del Pueblo: un 40,3% de mujeres se sitúa en la zona de salarios considerados “bajos”, frente a un 20,7% de hombres.

De hecho, el 34,6% de trabajadores varones cuenta con sueldos considerados “altos”, al tiempo que sólo el 24,9% de ellas se sitúa en esos niveles salariales. En este sentido juega un papel importante el empleo parcial, ya que son las mujeres quienes cuentan mayoritariamente con jornadas reducidas, según la institución.

“Pese a que inicialmente la crisis económica afectó de forma más intensa a los hombres por el estallido de un sector tan masculinizado como el de la construcción, pronto sus efectos y las políticas de ajuste han tenido un mayor impacto en las mujeres”, explica.

El pasado sábado, decenas de miles de pensionistas se manifestaron para exigir pensiones “dignas” y que su revalorización vaya en consecuencia con el IPC en marchas convocadas por sindicatos y por diferentes plataformas, dando cuenta del malestar de este colectivo con las pensiones que perciben.

LENGUAJE NO SEXISTA

Otra de las cuestiones que destaca el Defensor del Pueblo para acabar con la desigualdad de género es la “utilización del lenguaje no sexista”, que señala como “uno de los pilares fundamentales” para una sociedad igualitaria.

En este sentido, recuerda que a lo largo de 2017 se ha continuado en el desarrollo de un manual de uso en el ámbito de la Administración General del Estado y que está elaborando la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a fin de que los ciudadanos y ciudadanas reciban una atención acorde con el lenguaje no sexista.



