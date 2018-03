INFORME DEFENSOR. EL DEFENSOR DEL PUEBLO AVISA DE QUE LA CRISIS AÚN AFECTA A LOS ESPAÑOLES CON UN "ENORME COSTE SOCIAL"

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, alertó este lunes de que la crisis económica ha provocado un “enorme coste social” y ha cavado "un pozo de desigualdad sin precedentes". Por ello, pidió "cultura de pacto" y políticas para ayudar a los más desfavorecidos.



Así lo anunció durante la presentación del 'Informe Anual 2017' de la institución en el Congreso de los Diputados, en una recepción encabezada por la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.

Según repasó Fernández Marugán, el informe hace referencia a las 760 actuaciones de oficio del Defensor en 2017, 40 solicitudes de recursos al Constitucional de ciudadanos que creían que la institución debía llevar su caso ante los magistrados y 24.976 quejas individuales.

Entre las quejas, en 2017 los ciudadanos protestaban especialmente por la tardanza y las dificultades que tenían sobre el carnet de identidad (6.008 quejas). Luego aparecen quejas “tradicionales” sobre función pública (4.417) y temas de justicia (3.395).

Para Fernández Marugán, el resumen del informe de 2017 se basa en dos cuestiones: “Hay algunos servicios públicos que no funcionan bien” y que la crisis que ha habido en España entre 2008 y 2015 “se ha traducido en un empobrecimiento de la sociedad española”.

POZO DE DESIGUALDAD

En este contexto, según el Defensor, “las políticas sociales al uso no pudieron neutralizar el deterioro de la condición de vida de las personas con mayores dificultades”. “La crisis cavó un pozo de desigualdad sin precedentes en España”, aseveró.

Esto, según relató, ha dado pie a “una actitud crítica” por parte de los ciudadanos, “porque las respuestas dadas” por las instituciones políticas y económicas “no eran las más adecuadas”.

Fernández Marugán a continuación se refirió a dos “evidencias”. Dijo que “llevamos cuatro años en los que ha crecido el PIB y el empleo” y las condiciones son “distintas” que hace 10 años y “se abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales”. “Estamos en condiciones de mejorarlas”, pidió, para ayudar a “aquellos colectivos que todavía no han cubierto con dignidad sus condiciones de necesidad”.

“Es un error creer que cuando se sale de la crisis se reduce por sí sola la desigualdad”, por lo que pidió políticas “de redistribución activa y decidida”.

COLECTIVOS

Pero “la recuperación no ha llegado al bolsillo de todos”, agregó, como segunda de las evidencias que, para él, plantea el informe, lo que deja en una situación de “relativa desprotección” a algunos colectivos, entre los que enumeró a parados de larga duración sin desempleo, familias con todos los miembros en paro, jóvenes sin trabajo y sin derecho a prestación, jubilados y personas con discapacidad.

A ello no contribuyen, protestó, las “actitudes imperativas y categóricas” desde la política. “Deberíamos adoptar actitudes más reflexivas. En la España de hoy estamos en condiciones de cambiar en profundidad las políticas redistributivas”, exigió. “Además, deberíamos hacerlo”, porque si no, advirtió, “el malestar se incrementará”.

“Ante la fractura social que se viene constando día a día, las cuestiones relacionadas con la redistribución deben ser la base de las políticas”, dijo. “Deberíamos encontrar mecanismos que lo permitieran”, concluyó, apelando al diálogo y a la “cultura del pacto”.



