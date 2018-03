INFORME DEFENSOR. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DENUNCIA QUE ESPAÑA PROTEGE "MUCHO MÁS" A SUS MAYORES QUE A LOS NIÑOS

Google Plus

España protegió de manera “mucho más eficaz” a las personas mayores que a los niños durante los años de crisis económica, según denuncia el Defensor del Pueblo en su 'Informe Anual 2017', presentado hoy y en el que hace especial hincapié en la pobreza infantil, que a día de hoy alcanza a casi el 40% de los menores de España.



“España es el tercer país, junto con Letonia y Chipre, en el que más ha aumentado la diferencia entre la protección social a los mayores de 65 años y la que se proporciona a los niños”, asegura el organismo público en su informe, donde critica que “durante la crisis se ha protegido de manera mucho más eficaz a los mayores que a los niños”.

Y es que la crisis económica está teniendo “un enorme impacto sobre la infancia” y, sin embargo, es un problema que “permanece poco visible en el discurso político, social y mediático”, a juicio de la institución.

“Los niños y niñas no son responsables de la crisis y, sin embargo, sufren sus consecuencias de forma tan o más grave que otros colectivos, cuando sus progenitores se quedan sin trabajo y sin ingresos, cuando ellos y sus familias son desahuciados o cuando, a consecuencia de los menores ingresos, se deteriora el ambiente familiar”, recoge el informe.

De hecho, España presenta una de las tasas más altas de pobreza infantil de toda la Unión Europea según datos de Eurostat, y es el tercer país tanto en pobreza relativa como en pobreza anclada, que habría alcanzado a casi el 40% de la población infantil, con un aumento de nueve puntos porcentuales entre 2008 y 2014.

A juicio del Defensor del Pueblo, estudios de organizaciones como Unicef, Cruz Roja, Cáritas o Save the Children constatan cómo la crisis económica y la “austeridad aplicada por muchos Estados” para hacerle frente han “golpeado” a la infancia incluso en países de altos ingresos.

En este mismo informe en el que el organismo público se queja de que las personas mayores están más protegidas que los menores, también se denuncia que las pensiones son “modestas” y que el 60% de los pensionistas no supera los 800 euros mensuales.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso