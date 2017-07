EL CSN INFORMA SOBRE EL EXTRAVÍO DE UNA FUENTE RADIACTIVA DE YODO DE USO MÉDICO

Google Plus

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha sido informado del extravío de una fuente de yodo de uso médico perteneciente a la empresa GE Healthcare Bio-Sciences que tenía como destino el Hospital de la Ribera en Alzira (Valencia).

Este compuesto se emplea en medicina ambulatoria, es decir, en pacientes que no necesitan ingreso hospitalario y está enfocado al tratamiento de enfermedades de tiroides, según informó hoy el CSN en un comunicado.

El bulto extraviado, que era transportado por la empresa ETSA, contiene una fuente radiactiva de categoría 5, en una escala de 1 a 5 establecida por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), siendo 5 la categoría menos peligrosa.

La categoría 5 se denomina “sumamente improbable que sea peligrosa para las personas” porque dada su radiactividad no entraña riesgos radiológicos. En caso de que se dispersase el material radiactivo que contiene esta fuente de Iodo, no podría lesionar permanentemente a nadie, señaló el CSN.

El suceso ha sido clasificado como de nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES).

