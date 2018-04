VIVIR CERCA DE INDUSTRIAS CONTAMINANTES PUEDE INCREMENTAR LA FRECUENCIA DEL CÁNCER DE MAMA

Google Plus

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp) en el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III han planteado en un estudio publicado en 'Environmental Pollution' que el hecho de vivir cerca de industrias contaminantes podría tener una influencia en la frecuencia del cáncer de mama.



“La proximidad residencial a instalaciones industriales que emiten sustancias tóxicas al medio ambiente podría ser una fuente potencial de exposición a carcinógenos reconocidos y sospechosos, y también a disruptores endocrinos, sustancias que alteran el sistema endocrino y que se han relacionado con un incremento en el riesgo de cáncer de mama”, explicó Marina Pollán, directora científica del Ciberesp y una de las coordinadoras del estudio.

El proyecto MCC-Spain, del que forma parte este estudio, cuenta con la colaboración de investigadores de 11 comunidades autónomas españolas y busca aportar nueva información sobre factores de riesgo en cinco tumores de alta incidencia en España (mama, colorrectal, gastroesofágico, próstata y leucemias) y sus posibles estrategias de prevención.

En esta investigación participaron 452 mujeres con cáncer de mama (casos) y 1.511 mujeres sanas (controles) de 10 provincias españolas, a las que se les proporcionó un cuestionario epidemiológico que incluía información sobre historia personal, familiar, residencial y laboral. Por otro lado, los datos sobre contaminación industrial se obtuvieron del Registro Estatal de Emisiones Contaminantes (PRTR-IPPC), que incluyó información sobre cantidades de contaminantes y localización de 116 instalaciones industriales ubicadas en las zonas de estudio.

Para evaluar el exceso de riesgo en el entorno de las industrias se geocodificaron los domicilios de las mujeres del estudio y las instalaciones industriales, y se calculó la distancia entre ellos. Finalmente se comparó si existía una mayor proporción de casos de cáncer de mama frente a controles sanos en las áreas próximas a industrias (entre uno y tres kilómetros) que en la zona de referencia (>3 km) donde no existía ningún foco industrial cerca.

Los resultados mostraron un exceso de riesgo de un 30% en el conjunto de todas las industrias para un radio de tres kilómetros y, en particular, se detectaron asociaciones significativas entre riesgo de cáncer de mama y proximidad residencial a: industrias del sector químico orgánico, fabricación de alimentos y bebidas, productos cerámicos, instalaciones de tratamiento de superficies con disolventes orgánicos e instalaciones de tratamiento de superficies metálicas y plásticas; e industrias emisoras de determinados disruptores endocrinos (compuestos organoestánnicos y nonilfenol), carcinógenos reconocidos y sospechosos (material particulado PM10, diclorometano y 1-2-dicloroetano) y otras sustancias tóxicas (hidrofluorocarburos, compuestos orgánicos halogenados y antimonio).

Los autores del estudio, liderados por Javier García-Pérez y Marina Pollán, recalcan que al interpretar los resultados es importante tener en cuenta que la distancia a las industrias es solamente una medida “aproximada” de exposición, que podría no reflejar de forma adecuada la exposición real.

“Nuestro trabajo pone de manifiesto un posible exceso de riesgo en el entorno de estas instalaciones y aunque algunos de los resultados obtenidos son coherentes con estudios realizados en el laboratorio, son necesarios estudios adicionales que afinen en la medida de exposición a la hora de extraer conclusiones. El estudio supone un primer paso en un área de gran interés y difícil de abordar en estudios epidemiológicos”, indican los autores.



