EL ÍNDICO ESCONDE UN ‘CONTINENTE PERDIDO’ BAJO LA ISLA DE MAURICIO

El océano Índico esconde un ‘continente perdido’ bajo la isla de Mauricio (situada al este de Madagascar) y que fue una parte sobrante del supercontinente Gondwana, que existió hace 200 millones de años a partir de otro gran continente y contenía rocas de hasta 3.600 millones de años de antigüedad.

Así lo afirma un equipo de científicos formado por el geólogo Lewis Ashwal, de la Universidad del Witwatersrand (Sudáfrica); Michael Wiedenbeck, del Centro de Investigación Alemán de Geociencias, y Trond Torsvik, de la Universidad de Oslo (Noruega), que han publicado el trabajo en la revista ‘Nature Communications’.

Los investigadores hallaron un pedazo de corteza terrestre que posteriormente fue cubierto por lava joven durante las erupciones volcánicas en la isla de Mauricio y parece ser un pequeño pedazo de continente antiguo que se rompió desde Madagascar cuando África, India, Australia y la Antártida se separaron y se formó el océano Índico. “Estamos estudiando el proceso de separación de los continentes con el fin de entender la historia geológica del planeta”, apunta Ashwal, autor principal del estudio.

Los científicos encontraron un mineral (zircón) en rocas arrojadas por la lava en erupciones volcánicas y que esos restos eran demasiado antiguos para pertenecer a la isla de Mauricio.

“La Tierra está formada por dos partes: los continentes, que son viejos, y los océanos, que son jóvenes. En los continentes se encuentran rocas de más de 4.000 millones de años, pero no hay nada parecido en los océanos, que es donde se forman nuevas rocas", explica Ashwal, quien añade: "Mauricio es una isla y no tiene rocas de más de nueve millones de años. Sin embargo, al estudiar sus rocas hemos encontrado zircones que son tan viejos como 3.000 millones de años".

ZIRCÓN, MINERAL ANTIGUO

El zircón es un mineral que se produce principalmente en granitos de los continentes. Contienen trazas de uranio, torio y plomo, y contienen un rico registro geológico y pueden fecharse con gran precisión. "El hecho de que hayamos encontrado zircones de esta edad demuestra que en Mauricio existen materiales de la corteza terrestre mucho más antiguos que sólo pudieron originarse en un continente", subraya Ashwal.

Ésta no es la primera vez que se han encontrado zircones de miles de millones de años en la isla de Mauricio. Un estudio de 2013 halló rastros de ese mineral en arena de playa, pero recibió algunas críticas, entre ellas que el material podría haber sido arrastrado por el viento, neumáticos de vehículos o incluso el calzado de los científicos.

"El hecho de que encontráramos zircones antiguos en la roca (traquita de seis millones de años) corrobora el estudio anterior y refuta cualquier sugerencia de zircones aerotransportados o transportados por las olas para explicar los resultados anteriores", agregó Ashwal, que sugiere que hay muchas piezas de varios tamaños en ese ‘continente desconocido’ y llamado ‘Mauritia’ tras la desintegración de Gondwana.

"De acuerdo con los nuevos resultados, esta separación no implicó una simple división del antiguo supercontinente de Gondwana, sino más bien que una fragmentación compleja tuvo lugar con fragmentos de corteza continental de tamaños variables dejados a la deriva dentro de la cuenca del océano Índico en evolución", añade.

Gondwana es un supercontinente que existió hace más de 200 millones de años y que contenía rocas de 3.600 millones de años, antes de dividirse en lo que hoy son África, América del Sur, Antártida, India y Australia. La división se produjo debido al proceso geológico de la tectónica de placas, proceso en el que la cuenca del océano está en movimiento continuo. De hecho, se mueve entre dos y 11 centímetros al año.

Conocida como un destino tropical de vacaciones, Mauricio es una isla formada por la erupción de volcanes hace unos nueve millones de años. Forma parte de una cadena de islas volcánicas, entre ellas la de Reunión.

