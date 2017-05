EL PP ASEGURA QUE LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA ES “UN LASTRE” PARA QUE BARCELONA ACOJA LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO

Google Plus

El senador del Grupo Parlamentario Popular Carlos Aragonés aseguró este miércoles que la independencia de Cataluña es “un lastre” para la candidatura de Barcelona como sede la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y calificó de “contrasentido” defender que la citada agencia se instale en la ciudad a la vez que se pide un referéndum para la independencia de Cataluña.

Aragonés se expresó en estos términos durante la defensa en el Senado de la moción presentada por su grupo por la que se insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para formalizar la candidatura española para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento en la ciudad de Barcelona.

El senador del Grupo Popular se mostró de acuerdo con la enmienda presentada por el PSOE, la cual, hace mención “al apoyo institucional y a la cooperación entre las administraciones públicas interesadas, es decir, el Ayuntamiento, la autonómica catalana y el Gobierno central”, por lo que finalmente la moción fue aprobada con 236 a favor, 2 en contra y 15 abstenciones.

“Es un lastre a la presentación de la candidatura”, aseguró Aragonés, que hizo hincapié en que “la Agencia Europea del Medicamento en Barcelona con un referéndum de Cataluña de segregación es un contrasentido”, puesto que, a su juicio, “no se pueden reunir dos posiciones más opuestas”.

Durante su intervención, argumentó que para poder acoger la EMA en Barcelona se debe garantizar “que el entorno jurídico y político de nuestra petición sea estable”, ya que “si hay incertidumbre política, volveremos de una manera paradójica a la misma situación que la británica”, ya que, “Londres pierde sus sedes porque está en un movimiento de segregación del Reino Unido” (en referencia al ‘Brexit’). En este sentido, afirmó que “nosotros no deberíamos hacer lo mismo si es que estamos reclamando la Agencia”.

“ES UNA INCOHERENCIA”

Asimismo, el presidente del Grupo Popular en el Parlamento de Cataluña, Xavier García Albiol, añadió que “Barcelona puede optar a sustituir a Londres precisamente porque es una ciudad española y, por tanto, europea”, por lo que “fuera de España ni tan siquiera se lo podría plantear”.

“A los catalanes no nos conviene que nos separemos porque unidos podemos alcanzar más prosperidad que separados”, indicó García Albiol, que señaló que “debemos de dejar de mirarnos el ombligo con debates estériles o nuestras posibilidades no serán tantas como sería deseable”.

Por último, señaló que “es una incoherencia solicitar una agencia europea y paralelamente estar trabajando para salir de España y por tanto para salir de Europa” y afirmó que con este debate “debilitamos nuestro país, mermamos las posibilidades de la candidatura y regalamos argumentos a otras ciudades competidoras”.

